Силы ПВО за сутки сбили 524 украинских беспилотника
Средства ПВО за прошедшие сутки сбили над территорией России 524 украинских беспилотника, что стало рекордом. Также были уничтожены пять ракет «Нептун», шесть бомб JDAM и два снаряда HIMARS, сообщило российское Минобороны.
Согласно сводке военного ведомства, за сутки российская армия нанесла удары по пунктам временной дислокации украинских подразделений в 149 районах. Также были поражены места запуска БПЛА, объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады хранения безэкипажных катеров и боеприпасов.
Предыдущая самая массированная атака произошла 11 марта 2025 года. Тогда средства ПВО сбили над территорией России 343 дрона. Из них 132 — над Курской областью, 91 — над Москвой и Подмосковьем.