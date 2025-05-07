Какой он на фиг танкист!

Московская городская военная прокуратура утвердила обвинение бывшему адвокату и юристу Эльману Пашаеву. За мошенничество в особо крупном размере и покушение на него младший сержант запаса, служивший командиром экипажа танка, предстанет перед Донецким гарнизонным военным судом. Фигуранту грозит десятилетний срок, однако его вину могут смягчить статус ветерана боевых действий и наличие госнаграды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший адвокат и юрист Эльман Пашаев в зале суда

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Бывший адвокат и юрист Эльман Пашаев в зале суда

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Военным следственным управлением СКР по Москве, с выводами которого согласилась прокуратура, Эльман Пашаев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и в покушении на аналогичное преступление (ст. 30 ст. 159 УК), которое не было доведено до конца по независящим от фигуранта обстоятельствам — его задержали сотрудники военной контрразведки ФСБ.

По версии следствия, в 2024 году господин Пашаев получил от Алексея Блиновского $300 тыс. и свыше 20 млн руб. за освобождение его жены — предпринимателя и блогера Елены Блиновской — от уголовного преследования. Однако Эльман Пашаев не мог повлиять на ход следствия и присвоил деньги себе. Алексей Блиновский сейчас участвует в СВО. Его супругу Савеловский райсуд Москвы, признав виновной в уклонении от уплаты налогов, освободил от наказания в связи с истечением срока давности, а за отмывание преступных доходов на сумму 716,6 млн руб. и неправомерный оборот средств платежей она получила пять лет заключения с конфискацией имущества.

Кроме того, с июля 2023 по сентябрь 2024 года экс-адвокат вместе с сообщником предложили жителю Петрозаводска Алексею Захарову заключить контракт с Минобороны и освободиться от уголовной ответственности за сбыт наркотиков и отмывание денег. Однако, получив от фигуранта 10,5 млн руб., а также компьютерную технику стоимостью порядка 500 тыс. руб., предполагаемые мошенники «кинули» его.

По данным «Ъ», инкриминируемые преступления господин Пашаев совершил, официально находясь в зоне проведения СВО в Донецкой народной республике.

Контракт с Минобороны он заключил 23 февраля 2024 года. Начинал пулеметчиком, потом был телефонистом-надсмотрщиком, а закончил службу командиром танка в звании младшего сержанта в сентябре того же года.

Уголовное дело фигуранта донецкий суд, по данным «Ъ», рассмотрит в обычном порядке. В случае признания Эльмана Пашаева виновным он может получить до десяти лет заключения. Но благодаря участию в СВО и госнаграде — медали Жукова — у него есть большой шанс избежать длительного срока.

Эльман Пашаев — скандально известный юрист и адвокат. Защищая актера Михаила Ефремова, совершившего ДТП со смертельным исходом, он привел на процесс трех свидетелей, которые пытались оправдать фигуранта. Подсудимого отправили в колонию на семь лет — из нее он недавно был освобожден условно-досрочно. Свидетелей осудили за дачу заведомо ложных показаний, а господина Пашаева в шестой раз за карьеру лишили адвокатского статуса.

Николай Сергеев