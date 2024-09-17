Чем известен юрист Эльман Пашаев

17 сентября СКР сообщил о задержании бывшего адвоката Эльмана Пашаева, в отношении которого возбуждено дело о мошенничестве на сумму свыше 45 млн руб. По версии следствия, за эти деньги он обещал освободить от ответственности блогера Елену Блиновскую и ее мужа Алексея. Биография скандального адвоката — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эльман Пашаев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Эльман Пашаев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Пашаев Эльман Магеррам оглы родился 22 декабря 1971 года в селе Шишкая (Армения). Окончил Московский юридический институт и МГЮА по специальности «юриспруденция», обучался в аспирантуре МГЮА на криминологии и РАНХиГС на государственной службе кадровой политики.

Служил в армии, работал журналистом в газетах «Ахтарыш» и «Хаг созу», затем был сотрудником МВД Азербайджана.

В 1997 году переехал в Москву, в 2004 году был принят в московскую коллегию адвокатов «Эгида». В 2009 году основал собственную юридическую компанию «Правовой центр "Минара"», которая в 2017 году была переименована в международную юридическую компанию «Эльман Групп». Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году выручка компании составила 34 тыс. руб. против 4,3 млн руб. годом ранее. Гендиректором компании значится сын господина Пашаева Эльвин.

В 2011 году Эльман Пашаев был впервые лишен статуса адвоката по жалобе оппонента на нарушение кодекса профессиональной этики.

Эльман Пашаев был адвокатом звезд шоу-бизнеса, например одержал победу в делах актера Алексея Панина (признан иностранным агентом), певицы Кати Лель и гимнастки Дарьи Радуловой. Также являлся адвокатом супруги бывшего помощника депутата Госдумы Александра Угнича Анны Лаврентьевой и композитора Юрия Шерлинга.

В 2018 году был арестован на два месяца по подозрению в вымогательстве $230 тыс. у создателя интернет-портала «Долги.ру» Павла Дашевского. Тогда Эльман Пашаев был приговорен к году условно по статье «Самоуправство».

В 2019 году стал организатором незарегистрированной партии «Союз справедливых сил России» (СССР). Партия, по мнению господина Пашаева, должна была «вернуть все хорошее, что было раньше: системы здравоохранения и образования», но не возродить Советский Союз.

В 2020 году был адвокатом актера Михаила Ефремова, осужденного на семь с половиной лет колонии за гибель человека в ДТП. Был лишен статуса адвоката из-за публичных высказываний по делу об аварии, после чего в отношении господина Пашаева началось расследование о незаконном приобретении жилья: в 1997 году он якобы обманным путем прописался в квартире женщины с ментальным расстройством, а затем приватизировал недвижимость на себя.

В 2020 году в производстве находилось несколько уголовных дел о мошенничестве, по которым проходил Эльман Пашаев. По версии потерпевших, его бывших клиентов, защитник и его помощники получали от них крупные суммы денег — от 2,5 млн до 10 млн руб., но свои обязательства не выполняли. Все эти претензии Эльман Пашаев отвергал. Делам не давали ход из-за того, что господин Пашаев несколько раз терял и восстанавливал свой статус адвоката. В 2022 году совет Федеральной палаты адвокатов России вновь лишил господина Пашаева адвокатского статуса.

В мае 2023 года экс-адвокат начал заниматься доставкой гуманитарной помощи российским военным в ходе СВО. Со слов господина Пашаева, в апреле текущего года он подписал контракт с Минобороны РФ на службу в зоне СВО и участвовал в боевых действиях в районе Угледара. Служил в 5-й отдельной мотострелковой бригаде ДНР вместе с Алексеем Блиновским, обвиняемым по делу об уклонении от уплаты налогов. В апреле Эльман Пашаев получил ранение в результате удара БПЛА.