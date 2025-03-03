Королева марафонов не закончит нищетой

Пять лет лишения свободы и конфискация имущества — такое наказание за отмывание преступных доходов на сумму 716,6 млн руб. и неправомерный оборот средств платежей получила по приговору Савеловского райсуда Москвы основательница «Марафона желаний» блогер Елена Блиновская. При этом по основному пункту обвинения — в уклонении от уплаты налогов на сумму 906,6 млн руб.— суд назначил фигурантке штраф, от которого, впрочем, сразу освободил в связи с истечением срока давности. С учетом времени, проведенного ранее под стражей и под домашним арестом, госпожа Блиновская сможет претендовать на УДО уже через полгода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елене Блиновской назначили наказание, которое позволяет ей рассчитывать на скорое освобождение

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Елене Блиновской назначили наказание, которое позволяет ей рассчитывать на скорое освобождение

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Из-за большого количества журналистов оглашение приговора было назначено в не в том зале, где шли слушания, а в соседнем. Поняв, что и он не вместит всех желающих, процедуру перенесли в другой зал, этажом выше. Но и там буквально было негде яблоку упасть: помимо репортеров внутрь рвались зеваки, называвшие себя потерпевшими, которых в налоговом деле не было. Сама основательница «Марафона желаний», одетая в серый деловой пиджак, хранила олимпийское спокойствие.

Чтобы огласить вводную и резолютивную часть судебного акта, судье Анне Козловой потребовалось минут десять. Она признала Елену Блиновскую виновной в «уклонении физлица от уплаты налогов в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 198 УК РФ), назначила за это штраф в 400 тыс. руб. и тут же освободила от его уплаты за истечением срока давности. За легализацию преступных доходов в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ) фигурантка была осуждена на четыре года со штрафом 800 тыс. руб., а за неправомерный оборот средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ) — на три года со штрафом 200 тыс. руб. По совокупности суд определил ей окончательный срок в пять лет общего режима со штрафом в 1 млн руб.

Отсрочки исполнения наказания до достижения тремя из четверых детей блогера 14-летнего возраста (на этом настаивали подсудимая и ее адвокаты) суд не дал.

По версии обвинения, несмотря на то что в 2019–2021 годах госпожа Блиновская заработала более 4 млрд руб. от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов по личностному росту и должна была платить налоги по ставке 20%, она «в целях получения налоговой экономии» решила использовать упрощенную систему налогообложения. Для этого подсудимая раздробила бизнес, «распылив» средства на почти два десятка фирм и три ИП, некоторые из которых были специально зарегистрированы в регионах с пониженной ставкой по упрощенной системе налогообложения, например, в Ивановской области и в Чечне.

Таким образом, госпожа Блиновская недоплатила в бюджет 906,6 млн руб., а затем отмыла преступные доходы на сумму 716,7 млн руб., заключив с взаимозависимыми и подконтрольными ей и ее мужу фирмами ряд фиктивных договоров займа и договоров-поставок. Также основательница «Марафона желаний» совершила неправомерный оборот средств платежей, получив в свое распоряжение электронные ключи от системы «Клиент-банк» двух компаний, через которые без ведома их директоров осуществляла платежи для отмывания средств.

Дело в отношении мужа госпожи Блиновской Алексея Блиновского, обвиняемого в пособничестве в совершении женой преступлений, приостановили в связи с тем, что он по окончании следствия ушел на СВО.

В ходе разбирательства, которое длилось с августа 2024 года, подсудимая вначале признала вину лишь в уклонении от уплаты налогов, но под конец согласилась с обвинением полностью. Она просила не лишать ее свободы, отметив, что не считает свои «ошибки» фатальными, и просила отпустить к детям. За время уголовного процесса Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года по собственному заявлению госпожи Блиновской признал ее банкротом. В рамках этого дела у ее мужа арестовали 66 объектов недвижимости, в том числе в Москве и Крыму, доли в компаниях и счета на сумму свыше 1,4 млрд руб. Однако приоритет, очевидно, будет отдан решению, вынесенному в рамках уголовного процесса.

По приговору Савеловского суда имущество супружеской пары конфисковали. В оглашенном судьей списке назывались квартиры и машино-места в Москве, а также дома в Подмосковье и Ялте, в том числе шикарный дом супругов Блиновских в элитном коттеджном поселке Millennium Park в Истре, земельные участки и строения в ряде регионов России, в том числе в Республике Адыгея, в Костромской и Ярославской областях и Алуште. В доход государства отойдут деньги на счетах в ряде банков в рублях, долларах и евро, мотоцикл Harley Davidson, а также два гидроцикла, вездеход, катер, семь прицепов и автомобиль УАЗ.

При этом, как ранее сообщало «РИА Новости», госпожа Блиновская продолжает в Дубае владеть элитными объектами недвижимости: квартирами, апартаментами, виллами, таунхаусами и пентхаусами. Защита отметила “Ъ”, что эти данные не соответствуют действительности.

По иску прокуратуры, который суд удовлетворил, осужденная должна выплатить 587,6 млн руб. в счет возмещения причиненного ущерба.

Также в течение четырех лет после освобождения ей запрещено занимать управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

Когда госпожу Блиновскую уводил конвой, ее лицо было мокрым от слез. Представители прокуратуры к прессе так и не вышли, покинув здание через запасной выход. В свою очередь адвокаты госпожи Блиновской Наталия Сальникова и Булат Солтаханов назвали приговор «суровым», но затруднились сказать, будут ли его обжаловать. Они обещали принять решение после получения полного текста и консультации с подзащитной.

Дело в том, что у госпожи Блиновской есть шансы выйти на волю уже в этом году, если суд удовлетворит ее ходатайство об условно-досрочном освобождении. Осужденная может подать его по истечении половины срока, то есть уже через полгода. Сейчас с учетом времени, которое госпожа Блиновская провела под домашним арестом и в СИЗО, она уже отбыла чуть больше двух лет.

Выйти же по амнистии, которую в этом году могут объявить к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, госпоже Блиновской, хотя она многодетная мать, не грозит, поскольку «легализация» (ст. 174.1 УК РФ) в проект документа не попала.

Мария Локотецкая