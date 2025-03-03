Королева марафонов не закончит нищетой
Елену Блиновскую осудили с конфискацией, но вскоре могут отпустить
Пять лет лишения свободы и конфискация имущества — такое наказание за отмывание преступных доходов на сумму 716,6 млн руб. и неправомерный оборот средств платежей получила по приговору Савеловского райсуда Москвы основательница «Марафона желаний» блогер Елена Блиновская. При этом по основному пункту обвинения — в уклонении от уплаты налогов на сумму 906,6 млн руб.— суд назначил фигурантке штраф, от которого, впрочем, сразу освободил в связи с истечением срока давности. С учетом времени, проведенного ранее под стражей и под домашним арестом, госпожа Блиновская сможет претендовать на УДО уже через полгода.
Елене Блиновской назначили наказание, которое позволяет ей рассчитывать на скорое освобождение
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Из-за большого количества журналистов оглашение приговора было назначено в не в том зале, где шли слушания, а в соседнем. Поняв, что и он не вместит всех желающих, процедуру перенесли в другой зал, этажом выше. Но и там буквально было негде яблоку упасть: помимо репортеров внутрь рвались зеваки, называвшие себя потерпевшими, которых в налоговом деле не было. Сама основательница «Марафона желаний», одетая в серый деловой пиджак, хранила олимпийское спокойствие.
Чтобы огласить вводную и резолютивную часть судебного акта, судье Анне Козловой потребовалось минут десять. Она признала Елену Блиновскую виновной в «уклонении физлица от уплаты налогов в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 198 УК РФ), назначила за это штраф в 400 тыс. руб. и тут же освободила от его уплаты за истечением срока давности. За легализацию преступных доходов в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ) фигурантка была осуждена на четыре года со штрафом 800 тыс. руб., а за неправомерный оборот средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ) — на три года со штрафом 200 тыс. руб. По совокупности суд определил ей окончательный срок в пять лет общего режима со штрафом в 1 млн руб.
Отсрочки исполнения наказания до достижения тремя из четверых детей блогера 14-летнего возраста (на этом настаивали подсудимая и ее адвокаты) суд не дал.
По версии обвинения, несмотря на то что в 2019–2021 годах госпожа Блиновская заработала более 4 млрд руб. от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов по личностному росту и должна была платить налоги по ставке 20%, она «в целях получения налоговой экономии» решила использовать упрощенную систему налогообложения. Для этого подсудимая раздробила бизнес, «распылив» средства на почти два десятка фирм и три ИП, некоторые из которых были специально зарегистрированы в регионах с пониженной ставкой по упрощенной системе налогообложения, например, в Ивановской области и в Чечне.
Таким образом, госпожа Блиновская недоплатила в бюджет 906,6 млн руб., а затем отмыла преступные доходы на сумму 716,7 млн руб., заключив с взаимозависимыми и подконтрольными ей и ее мужу фирмами ряд фиктивных договоров займа и договоров-поставок. Также основательница «Марафона желаний» совершила неправомерный оборот средств платежей, получив в свое распоряжение электронные ключи от системы «Клиент-банк» двух компаний, через которые без ведома их директоров осуществляла платежи для отмывания средств.
Дело в отношении мужа госпожи Блиновской Алексея Блиновского, обвиняемого в пособничестве в совершении женой преступлений, приостановили в связи с тем, что он по окончании следствия ушел на СВО.
В ходе разбирательства, которое длилось с августа 2024 года, подсудимая вначале признала вину лишь в уклонении от уплаты налогов, но под конец согласилась с обвинением полностью. Она просила не лишать ее свободы, отметив, что не считает свои «ошибки» фатальными, и просила отпустить к детям. За время уголовного процесса Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года по собственному заявлению госпожи Блиновской признал ее банкротом. В рамках этого дела у ее мужа арестовали 66 объектов недвижимости, в том числе в Москве и Крыму, доли в компаниях и счета на сумму свыше 1,4 млрд руб. Однако приоритет, очевидно, будет отдан решению, вынесенному в рамках уголовного процесса.
По приговору Савеловского суда имущество супружеской пары конфисковали. В оглашенном судьей списке назывались квартиры и машино-места в Москве, а также дома в Подмосковье и Ялте, в том числе шикарный дом супругов Блиновских в элитном коттеджном поселке Millennium Park в Истре, земельные участки и строения в ряде регионов России, в том числе в Республике Адыгея, в Костромской и Ярославской областях и Алуште. В доход государства отойдут деньги на счетах в ряде банков в рублях, долларах и евро, мотоцикл Harley Davidson, а также два гидроцикла, вездеход, катер, семь прицепов и автомобиль УАЗ.
При этом, как ранее сообщало «РИА Новости», госпожа Блиновская продолжает в Дубае владеть элитными объектами недвижимости: квартирами, апартаментами, виллами, таунхаусами и пентхаусами. Защита отметила “Ъ”, что эти данные не соответствуют действительности.
По иску прокуратуры, который суд удовлетворил, осужденная должна выплатить 587,6 млн руб. в счет возмещения причиненного ущерба.
Также в течение четырех лет после освобождения ей запрещено занимать управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.
Когда госпожу Блиновскую уводил конвой, ее лицо было мокрым от слез. Представители прокуратуры к прессе так и не вышли, покинув здание через запасной выход. В свою очередь адвокаты госпожи Блиновской Наталия Сальникова и Булат Солтаханов назвали приговор «суровым», но затруднились сказать, будут ли его обжаловать. Они обещали принять решение после получения полного текста и консультации с подзащитной.
Дело в том, что у госпожи Блиновской есть шансы выйти на волю уже в этом году, если суд удовлетворит ее ходатайство об условно-досрочном освобождении. Осужденная может подать его по истечении половины срока, то есть уже через полгода. Сейчас с учетом времени, которое госпожа Блиновская провела под домашним арестом и в СИЗО, она уже отбыла чуть больше двух лет.
Выйти же по амнистии, которую в этом году могут объявить к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, госпоже Блиновской, хотя она многодетная мать, не грозит, поскольку «легализация» (ст. 174.1 УК РФ) в проект документа не попала.