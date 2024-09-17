С передовой решальщик

Как стало известно «Ъ», в среду военный суд в Москве рассмотрит ходатайство об аресте задержанного за мошенничество бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Он пять раз был лишен адвокатского статуса, а в последнее время находился в зоне СВО с мужем «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексеем. По версии военных следователей, которые намерены проверить также обстоятельства службы и командировок господина Пашаева, именно от Алексея Блиновского, обвиняемого в пособничестве жене в неуплате налогов и «отмывании» денег, скандально известный юрист получил 18,5 млн руб. и $300 тыс., пообещав прекратить уголовное преследование супругов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвоката Эльмана Пашаева заподозрили в мошенничестве в отношении мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Адвоката Эльмана Пашаева заподозрили в мошенничестве в отношении мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным военного следствия СКР, Эльман Пашаев и Алексей Блиновский долгое время находились в разработке сотрудников военной контрразведки ФСБ, у которых имелась определенная информация о попытке некоего сговора и передачи денег за прекращение уголовного преследования супругов Блиновских.

Елена Блиновская, получившая неофициальный титул «королевы марафонов», стала основным фигурантом громкого уголовного дела. По версии следователей столичного главка СКР, при пособничестве мужа она недоплатила в казну 906 млн руб., из которых они часть легализовали, а кроме того, получили доступ к электронному средству платежей двух юрлиц и без ведома их руководителей переводили крупные суммы, отмывая деньги. За нарушение условий домашнего ареста, под который ее поместил суд, Елена Блиновская была переведена в СИЗО, в то время как ее муж предпочел обратиться с заявлением о заключении с ним контракта для участия в СВО. В таком случае уголовное преследование фигуранта приостанавливается с перспективой его полного прекращения в том числе при получении награды.

Весной нынешнего года, уладив все формальности, Алексей Блиновский убыл в зону СВО. Отрывочные сведения о нем просачивались в СМИ, в том числе через экс-адвоката Эльмана Пашаева, который оказался его сослуживцем. В частности, бывший защитник недавно комментировал появившуюся информацию о якобы состоявшемся задержании господина Блиновского в воинской части, заявляя, что у его боевого товарища все в порядке.

Надо отметить, что в базе МВД супруг финансового блогера действительно числился, а в июне его объявляли в розыск якобы за неявку к следователю, что выглядело не слишком правдоподобно, поскольку его защиту никто не вызывал для следственных действий и ни о чем не уведомлял.

Имелись предположения, что визит к Алексею Блиновскому связан скорее с некими профилактическими мерами — беседой, установлением местонахождения и проч. Это оказалось правдой лишь отчасти. Оперативники и следователи, по данным «Ъ», действительно навещали Алексея Блиновского, но для того, чтобы поговорить именно об Эльмане Пашаеве.

По данным СКР, в феврале нынешнего года бывший адвокат предложил Алексею Блиновскому при личной встрече в Москве «решить вопрос» с уголовным преследованием его самого и его жены.

Несмотря на скандальную репутацию новоявленного «фронтового решальщика», супруг «королевы марафонов» согласился на его условия и передал юристу 18,5 млн руб. и $300 тыс. Между тем, как известно, уголовное дело Елены Блиновской по обвинению в неуплате налогов физическим лицом в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ), легализации добытых преступных путем денег в том же размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ) в конце лета было передано в Савеловский райсуд столицы и сейчас рассматривается по существу.

Поскольку в ходе проверки данные о передаче Алексеем Блиновским Эльману Пашаеву крупных сумм подтвердились, то было возбуждено уголовное дело. Как считают в СКР, никаких мер по прекращению расследования в отношении супругов бывший защитник не принимал и деньги никому из правоохранителей не передавал. В итоге признаки коррупционных преступлений выявлены не были, а действия господина Пашаева квалифицировали как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, деньги, некогда полученные супругами Блиновскими от «марафонов», экс-защитник просто присвоил путем «обмана и злоупотребления доверием».

В ночь на вторник Эльмана Пашаева задержали в Москве, где он по привычке передвигался на шикарной иномарке с водителем.

При этом, как оказалось, он числится действующим военнослужащим в рамках подписанного контракта, а в столице якобы находился в командировке. В связи с этим расследование было поручено военному следственному управлению СКР по Москве. Данные о том, как экс-адвокат проходил службу, каким образом, как часто и на каких основаниях прибывал из зоны СВО в столицу, предстоит проверить следствию и оперативникам ФСБ.

Стоит отметить, что сам Эльман Пашаев, судя по оперативному видео, задержание свое воспринял относительно спокойно, пояснив, что прочел постановление следователя и понял его содержание. О позиции, которую занял на первых допросах бывший защитник, следователи пока не сообщают. Они лишь поясняют, что намерены в среду обратиться в военный суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Тогда же ему предъявят официальное обвинение.

Что касается самого Алексея Блиновского, то пока, по данным «Ъ», он имеет в данном уголовном деле статус свидетеля хотя в перспективе может его сменить. Правда, не на обвиняемого, несмотря на желание закрыть расследование в отношении себя и жены за деньги, а на потерпевшего, поскольку сам стал жертвой обмана.

Стоит отметить, что задержан Эльман Пашаев был ровно спустя два года после того, как он последний раз был лишен статуса адвоката.

В сентябре 2022 года, как рассказывал «Ъ», совет Федеральной палаты адвокатов России аннулировал статус адвоката Эльмана Пашаева, который тот получил после сдачи экзамена в Северной Осетии в августе. До этого господина Пашаева лишали статуса адвоката в 2020 году из-за высказываний для СМИ по делу о ДТП, виновным в котором был признан Михаил Ефремов.

Актер, в пьяном виде вылетевший на Смоленской площади в Москве на своем джипе на встречную полосу и протаранивший Lada, получил восемь лет за гибель водителя. Во время суда Эльман Пашаев предоставил показания трех свидетелей, как оказалось, ложные, за что те впоследствии были осуждены на исправительные работы. Всего любивший шикарные авто и эпатажное поведение адвокат лишался статуса пять раз. Последний раз он шокировал публику добровольной отправкой на СВО. Помимо Алексея Блиновского среди его сослуживцев мог оказаться не менее эпатажный актер Никита Джигурда, но у последнего со службой не сложилось. Между тем весной появлялись сообщения, что сам Эльман Пашаев был ранен при ударе дрона.

Сергей Сергеев