Аэропорты Калуга и Жуковский приостановили работу

В аэропортах Калуга (Грабцево) и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В Калуге ограничения вводились накануне, 6 мая, в 17:20 мск. Позже в этот же день была приостановлена работа Жуковского. В 11:44 мск Жуковский возобновил работу. О снятии ограничений с Грабцево господин Кореняко не сообщал.

Ранее такие же ограничения вводились в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, а также в авиагаванях других регионов. Это было связано с атакой беспилотников. «Аэрофлоту» пришлось отменить более 100 рейсов в Москву и из нее, S7 отменила часть рейсов в Домодедово. Ограничения полетов коснулись не менее 60 тыс. пассажиров, сообщила Ассоциация туроператоров России.