S7 отменила часть рейсов в Домодедово

Авиакомпания S7 Airlines отменила несколько рейсов в Домодедово, часть из них перенаправлены на запасные аэродромы. С вечера вчерашнего дня, 6 мая, аэропорт приостановил прием и отправку самолетов.

«В связи с временным закрытием воздушного пространства в некоторых аэропортах Центральной России, S7 Airlines вынуждена оперативно корректировать расписание полетов»,— сказано в пресс-релизе перевозчика.

S7 пообещала, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билетов или обменять его на другие рейсы при наличии свободных мест. Пассажирам, которые остаются в аэропортах в ожидании вылета, обещают предоставить питание и напитки, при необходимости — размещение в гостинице.

Росавиация сообщала, что Домодедово приостановил работу 6 мая в 18:19 мск. Ограничения также вводили в Шереметьево, они продлились более четырех часов. «Аэрофлот» предупредил, что из-за приостановки работы аэропорта возможны отмена или объединение некоторых рейсов. В Москву и из нее за сегодняшнее утро отменено более 100 рейсов «Аэрофлота».