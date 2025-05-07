«Аэрофлот» отменил в среду более 100 рейсов в Москву и из нее

«Аэрофлот» на сегодня, 7 мая, отменил 52 рейса из Москвы. Также авиакомпания отменила 54 рейса в направлении столицы, следует из онлайн-табло. В сумме задержано более 140 рейсов в Москву и из нее.

Как уточняет «Интерфакс», задерживаются рейсы «Аэрофлота» в аэропорт Шереметьево и из него, а также рейсы «России» («дочка» «Аэрофлота»), выполняемые из Внуково.

Ночью Шереметьево приостанавливал прием и отправку самолетов. Ограничения продлились более четырех часов, их сняли в 5:30 мск. Из-за приостановки работы аэропорта часть самолетов «Аэрофлота» перенаправили на другие аэродромы или задержали. Из-за этого возможны отмена или объединение некоторых рейсов, предупредил перевозчик. Он пообещал, что пассажиры смогут возместить стоимость билетов.