АТОР: ограничения в аэропортах затронули 60 тыс. пассажиров

Ограничения в работе российских аэропортов из-за угрозы атаки БПЛА повлияли на вылеты как минимум 350 рейсов и на планы не менее 60 тыс. пассажиров, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). В организации предупредили, что эта массовая задержка рейсов может спровоцировать следующие «по принципу домино».

По данным АТОР, в период с 16:00 6 мая по 8:00 7 мая во Внуково отменили около 50 рейсов, еще 45 рейсов задержаны более чем на час. В Шереметьево был отменен вылет около 40 рейсов и прилет 60 рейсов, задержаны как минимум 50. Из Домодедово отменили около 20 вылетов.

«Стоит учитывать, что из-за особенностей планирования расписания у авиакомпаний этими задержками и отменами дело не кончится: самолеты, которые вовремя не прибыли в пункт назначения, опоздают и на другие рейсы»,— уточнили в ассоциации. АТОР призвала туристов проверять свои вылеты, «даже если их, на первый взгляд, сбои в расписании пока не коснулись».

Вчера, 6 мая, вводили ограничения на работу нескольких аэропортов, в том числе московских Домодедово и Шереметьево. Сейчас все ограничения сняты. «Аэрофлот» предупредил, что из-за приостановки работы Шереметьево возможна отмена некоторых рейсов. В частности, к полудню было отменено более 100 рейсов перевозчика в Москву и из нее. Авиакомпания S7 отменила часть рейсов в Домодедово.