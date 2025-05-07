Дело экс-юриста Эльмана Пашаева передали для рассмотрения в суд

Московская городская военная прокуратура утвердила обвинение бывшему юристу Эльману Пашаеву. Его обвиняют в крупном мошенничестве и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК). Дело передали для рассмотрения в Донецкий гарнизонный военный суд, сообщила Генпрокуратура.

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По версии следствия, в 2024 году мужчина получил от предпринимателя Алексея Блиновского $300 тыс. и свыше 20 млн руб. за освобождение его жены — Елены Блиновской — от уголовного преследования. Однако господин Пашаев не мог повлиять на ход следствия и присвоил себе деньги.

Помимо этого, с июля 2023 по сентябрь 2024 года экс-адвокат вместе с соучастником попытался похитить 15 млн руб. у жителя Петрозаводска. За это Эльман Пашаев должен был помочь мужчине заключить контракт с Минобороны и освободиться от ответственности за сбыт наркотиков и отмыв денег. Из всей суммы обвиняемый получил 10,5 млн руб., а также компьютерную технику стоимостью порядка 500 тыс. руб.

Эльмана Пашаева задержали в сентябре 2024 года в зоне спецоперации. В марте этого года в СКР сообщили об окончании следствия по делу. Сам экс-адвокат не признает вину и надеется вернуться на передовую, где числится командиром танка.

Подробнее — в материале «Ъ» «Юрист в особо крупном размере».

Никита Черненко