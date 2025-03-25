СКР завершил следствие по делу Эльмана Пашаева

Военные следственные органы СКР завершили следственные действия по уголовному делу бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Его обвиняют в подготовке и совершению мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 УК РФ ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщило ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Следствие установило, что фигурант в январе 2024 года убедил своего знакомого Алексея Блиновского, что за крупное вознаграждение он сможет освободить его и супругу — блогера Елену Блиновскую — от уголовной ответственности по делу о неуплате налогов. Господин Блиновский перевел ему 47 млн руб., однако господин Пашаев ничего не сделал и просто присвоил деньги себе.

С июля 2023 по сентябрь 2024 года Эльман Пашаев таким же образом пытался похитить более 15 млн руб. у Алексея Захарова. Однако не успел получить деньги, так как был задержан правоохранительными органами, а затем арестован. Суд также наложил арест на имущество обвиняемого для взыскания штрафа.

Эльмана Пашаева задержали в сентябре 2024 года. Он стал известным после того, как выступил защитником актера Михаила Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом. Тогда бывший адвокат привел на процесс трех свидетелей, которых впоследствии признали лжесвидетелями и осудили за дачу заведомо ложных показаний (ч. 1 ст. 307 УК РФ). В январе «Ъ» узнал, что против господина Пашаева возбудили еще одно уголовное дело о несостоявшейся сделке по продаже беспилотника.

Подробнее — в материале «Ъ» «К бывшему адвокату прилетел дрон».

Никита Черненко