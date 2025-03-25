Юрист в особо крупном размере

Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции бывшему адвокату, а теперь командиру танка Эльману Пашаеву. Младший сержант обвиняется в двух эпизодах мошенничества, связанного в том числе с организацией службы в комфортных условиях в зоне СВО. Сам экс-защитник, не признающий свою вину, рассчитывает вернуться на передовую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эльман Пашаев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Эльман Пашаев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Следователь по особо важным делам Военного следственного управления (ВСУ) СКР по Москве предъявил младшему сержанту Эльману Пашаеву обвинение в окончательной редакции. По версии ВСУ СКР, он совершил одно мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и пытался провернуть еще одну аферу (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК), однако она не была доведена до конца по независящим от фигуранта обстоятельствам — его задержали сотрудники департамента военной контрразведки ФСБ и военной полиции.

По версии следствия, он предлагал Алексею Блиновскому, мужу основательницы «Марафона желаний» и блогера Елены Блиновской, решить вопросы с их уголовным преследованием за неуплату налогов, отмывание преступных доходов и неправомерный оборот средств платежей.

Получив от господина Блиновского 18,5 млн руб. и $300 тыс. (общий ущерб, по подсчетам следствия, составил 47 млн руб.), господин Пашаев, не имея реальной возможности исполнить свои обязательства, похитил деньги. Кроме того, в период с июля 2023 по сентябрь 2024 года господин Пашаев, по данным ВСУ СКР, путем обмана пытался похитить более 15 млн руб. у некоего гражданина Алексея Захарова. Однако на этот раз деятельность фигуранта «была пресечена сотрудниками правоохранительных органов». По некоторым данным, потерпевшему за вознаграждение предлагалось обеспечить службу в зоне СВО в комфортных условиях.

Господин Пашаев вину не признал и, по некоторым данным, потребовал вернуть себя в зону СВО, где он числился командиром танка. По данным защиты, бывший адвокат был дважды ранен и представлен к двум наградам. Если данные подтвердятся, его уголовное преследование должно быть прекращено.

Алексей Блиновский также участвует в СВО и на скамье подсудимых не оказался. Его супругу Савеловский райсуд Москвы, признав виновной в уклонении от уплаты налогов, освободил от наказания в связи с истечением срока давности, а за отмывание преступных доходов на сумму 716,6 млн руб. и неправомерный оборот средств платежей она получила пять лет заключения с конфискацией имущества.

Предполагается, что за пару месяцев Эльман Пашаев и его защита ознакомятся с материалами дела, в котором около двух десятков томов, после чего оно поступит на утверждение обвинения в военную прокуратуру.

По приговору суда господину Пашаеву грозит до десяти лет, но в качестве альтернативы он может быть отправлен на боевые действия. Пока же по решению Московского гарнизонного военного суда он будет находиться под арестом до середины мая.

Эльман Пашаев получил скандальную известность, защищая актера Михаила Ефремова, совершившего ДТП со смертельным исходом. Фигуранту назначили семилетний срок, от которого он недавно был освобожден условно-досрочно. В свою очередь, господин Пашаев привел на первый процесс трех свидетелей, которые пытались оправдать артиста. В итоге их осудили за дачу заведомо ложных показаний, а господина Пашаева в шестой раз за карьеру лишили адвокатского статуса.

Николай Сергеев