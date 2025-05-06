Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу

Аэропорты Казани и Нижнекамска с 11:00 мск возобновили прием и отправку самолетов, сообщила Росавиация. Ограничения действовали более пяти часов. За это время на запасной аэродром ушел один самолет, направлявшийся в Казань.

Сегодня ночью, 6 мая, аналогичные ограничения вводили в девяти российских аэропортах, в том числе в четырех в Москве, они уже возобновили прием и отправку рейсов. Мэр города Сергей Собянин сообщал, что на подлете к столице сбили 19 БПЛА. В общей сложности, по данным Минобороны, силы ПВО за ночь уничтожили 105 БПЛА над 11 российскими регионами.