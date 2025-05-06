Силы ПВО сбили 105 БПЛА над 11 российскими регионами

В период с 21:00 5 мая до 4:00 6 мая средства ПВО уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны. По его данным, 32 БПЛА сбили над Брянской областью, 22 — над Воронежской, 19 — над Московской областью, десять — над Пензенской, девять — над Калужской, шесть — над Белгородской. По два дрона уничтожили над Липецкой и Самарской областями, по одному — над Владимирской, Курской и Ростовской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на подлете к Москве было сбито 19 БПЛА, разрушений и пострадавших нет. Приостанавливали работу четыре главных аэропорта Москвы, они уже возобновили прием и отправку рейсов. В Воронежской и Пензенской областях также обошлось без жертв. Губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Владимирской области Александр Авдеев и губернатор Калужской области Владислав Шапша тоже заявили об отсутствии пострадавших и последствий на земле.

В Курской области в результате атаки ВСУ пострадали два подростка. Власти Липецкой, Ростовской и Самарской областей пока никак не комментировали ночные атаки.