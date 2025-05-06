Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили работу

В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский в 5:03 мск сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации. В ночь на 6 мая работу приостанавливали четыре главных аэропорта Москвы — в том числе Внуково и Шереметьево.

Часто подобные меры вводятся при опасности атаки БПЛА. За эту ночь над Москвой силами ПВО было сбито 19 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Также 18 дронов сбили над Воронежской областью и еще десять — над Пензенской.

По данным Росавиации, ограничения на полеты продолжают действовать в аэропортах Ярославля, Иваново, Нижнего Новгорода и Калуги. Ограничения также были сняты в аэропортах Волгограда и Саратова.