Собянин: еще 10 БПЛА сбили на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении атаки еще 10 беспилотников, летевших в сторону столицы. По его словам, дроны были запущены с разных направлений. Всего число сбитых у Москвы БПЛА в ночь на 6 мая достигло 19.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествий»,— написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В главных аэропортах столицы — Шереметьево, Домодедово Внуково и Жуковском — введены ограничения на полеты. С 00:57 мск воздушные гавани не принимают и не выпускают авиарейсы.