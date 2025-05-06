Два подростка пострадали в результате атаки ВСУ по Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке ВСУ на электроподстанцию в городе Рыльск. В результате пострадали двое несовершеннолетних.

Как сообщил глава региона в своем Telegram-канале, 14-летняя девочка получила касательное осколочное ранение левой голени. У 17-летнего подростка осколочное ранение правой голени. Подросткам окажут необходимую медпомощь.

Господин Хинштейн добавил, что в результате атаки повреждены два трансформатора, сейчас в городе полностью отключен свет. «Аварийные бригады выедут на место, как только позволит оперативная обстановка»,–- написал врио губернатора.

Ранее Александр Хинштейн сообщал об атаке дронов ВСУ на село Щеголёк в Беловском районе. Тогда дрон атаковал автомобиль, в котором было пятеро сотрудников агрохолдинга «Молочник». В результате погибли две женщины, еще двоим пассажирам понадобилась медпомощь.