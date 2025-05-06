Силы ПВО сбили 18 БПЛА над Воронежской областью

Силы ПВО сбили более 18 БПЛА в шести муниципалитетах Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших нет.

По данным губернатора, на юге региона повреждены несколько окон в нежилом здании и кровля, хозпостройки двух частных домов, остекление автомобиля «Газель». Кроме того, в одном из парков началось возгорание на детской площадке.

На всех объектах уже работают оперативные службы. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

В ночь на 6 мая над Москвой было сбито 19 БПЛА. По словам мэра столицы Сергея Собянина, дроны были запущены с разных направлений. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Также 10 дронов было уничтожено над Пензенской областью.