10 БПЛА сбили над Пензенской областью

10 дронов было сбито в ночь на 6 мая над Пензенской областью, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. По данным губернатора, жертв и разрушений нет. На месте работают службы экстренного реагирования.

На подлете к Москве этой ночью было сбито 19 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Один из них упал неподалеку от Каширского шоссе. В главных аэропортах столицы — Шереметьево, Домодедово Внуково и Жуковском — введены ограничения на полеты.