Пентагон: армия США не принимала участия в атаке Израиля по хуситам

Пентагон заявил, что армия США не принимала участие в атаке Израиля по объектам йеменских хуситов 5 мая, сообщается в эфире телеканала Al Arabiya со ссылкой на представителя Минобороны Штатов.

Вечером 5 мая армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты инфраструктуры хуситов в Йемене. В операции участвовали около 20 израильских истребителей. Они сбросили 50 бомб на порт «Ходейда» и цементный завод недалеко от города Баджель.

Как позже сообщил подконтрольных хуситам телеканал Al Masirah, в результате атаки на цементный завод два человека погибли, 42 были ранены.

В ЦАХАЛ заявили, что нанесли удары в ответ на атаку хуситов 4 мая. Тогда баллистическая ракета упала в районе аэропорта Тель-Авива, ранив несколько человек. После нее представители движения «Ансар Аллах» заявили, что будут добиваться полной воздушной блокады Израиля.

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