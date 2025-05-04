Аэропорт Бен-Гурион в Израиле закрыли из-за падения осколков йеменской ракеты

Аэропорт имени Бен-Гуриона закрыт для взлетов и посадок после падения осколков ракеты из Йемена. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорт имени Бен-Гуриона

Фото: Ohad Zwigenberg / AP Аэропорт имени Бен-Гуриона

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

«После инцидента аэропорт закрыли для взлетов и посадок»,— сказано в сообщении Kan.

Сегодня утром сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля, включая Тель-Авив, из-за ракетного обстрела из Йемена. Армия Израиля сообщила о попытках перехватить ракету, запущенную движением йеменских хуситов «Ансар Алла».

Атаки со стороны хуситов связаны с планами Израиля расширить боевые действия в секторе Газа. 12 апреля министр обороны Израиля Исраэль Кац призвал гражданское население эвакуироваться из зон предстоящих военных операций. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял, что планирует завершить боевые действия к октябрю.

О ходе конфликта — в материале «Ъ» «Палестинцев выпроваживают силой».

Екатерина Отрашкевич