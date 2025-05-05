Йеменские хуситы заявили о намерении добиться воздушной блокады Израиля

Йеменские хуситы заявили, что намерены добиться полной воздушной блокады Израиля путем ударов по аэропортам, в том числе по Бен-Гуриону. Об этом представители движения «Ансар Аллах» сообщили в своем Telegram-канале.

Хуситы призвали международные авиакомпании отменить все рейсы в аэропорты Израиля, чтобы «сохранить безопасность своих самолетов и клиентов».

Ранее в районе аэропорта Бен-Гурион военные Израиля перехватили ракету, запущенную хуситами. Как заявил представитель движения «Ансар Аллах», хуситы нанесли удар по аэропорту с применением гиперзвуковой баллистической ракеты.

Атаки со стороны хуситов связаны с планами Израиля расширить боевые действия в секторе Газа. 12 апреля министр обороны Израиля Исраэль Кац призвал гражданское население эвакуироваться из зон предстоящих военных операций. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял, что планирует завершить боевые действия к октябрю.

О ходе конфликта — в материале «Ъ» «Палестинцев выпроваживают силой».