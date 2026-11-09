МЭА: солнечные установки обеспечивают 75% роста возобновляемой энергетики

В докладе отмечается, что ВИЭ «уже принесли значительную выгоду в плане энергетической безопасности». Если бы их доля в мировой энергогенерации не показывала заметный рост с 2010 года, мировой спрос на ископаемое топливо в 2025 году был бы на 8% выше, а это объем, сопоставимый с совокупным энергопотреблением такой крупной страны, как Индия. Кроме того, «благодаря ВИЭ удалось заместить потребление природного газа в объеме, эквивалентном 11% мирового спроса. Это ослабило влияние газовых электростанций на оптовые цены на электроэнергию и помогло сдержать их рост во многих странах». Помимо этого, развитие сектора биотоплива и других возобновляемых источников энергии с 2010 года позволило заместить объем, эквивалентный 2,4 млн баррелей нефти в сутки, показатель, сопоставимый с общим спросом на нефть в такой стране, как Канада.