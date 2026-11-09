МЭА: солнечные установки обеспечивают 75% роста возобновляемой энергетики
Международное энергетическое агентство (МЭА) выпустило доклад «Renewables 2026», посвященный развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Из доклада следует, что «нарушенные поставки энергоносителей через Ормузский пролив, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, привели к росту цен на нефть и газ, а также к усилению волатильности на рынках. Но поскольку возобновляемые источники энергии теперь распространены почти повсеместно, у каждой страны есть внутренний потенциал, развитие которого на конкурентной основе может способствовать укреплению энергетической безопасности».
МЭА прогнозирует, что с 2026 по 2031 год мировые мощности ВИЭ увеличатся примерно на 4800 ГВт. Это почти на 60% больше, чем было введено за предыдущие шесть лет. Ожидается, что к 2031 году более трех четвертей этого прироста обеспечат солнечные фотоэлектрические установки, за ними следуют наземные ветряные электростанции.
В докладе отмечается, что ВИЭ «уже принесли значительную выгоду в плане энергетической безопасности». Если бы их доля в мировой энергогенерации не показывала заметный рост с 2010 года, мировой спрос на ископаемое топливо в 2025 году был бы на 8% выше, а это объем, сопоставимый с совокупным энергопотреблением такой крупной страны, как Индия. Кроме того, «благодаря ВИЭ удалось заместить потребление природного газа в объеме, эквивалентном 11% мирового спроса. Это ослабило влияние газовых электростанций на оптовые цены на электроэнергию и помогло сдержать их рост во многих странах». Помимо этого, развитие сектора биотоплива и других возобновляемых источников энергии с 2010 года позволило заместить объем, эквивалентный 2,4 млн баррелей нефти в сутки, показатель, сопоставимый с общим спросом на нефть в такой стране, как Канада.