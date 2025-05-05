Глава Дагестана: причастные к нападению на полицейских понесут суровое наказание

Глава Дагестана Сергей Меликов заверил, что все причастные к нападению на полицейских в Махачкале понесут суровое наказание. МВД подтвердило, что стрельбу по сотрудникам ДПС открыли два человека, они нейтрализованы. Ранее в администрации Советского района Махачалы уточнили, что нападавшие убиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Еще предстоит выяснить мотивы этих подлецов, которые решили омрачить эти священные для нас дни. Но одно точно — каждый, кто причастен к этому нападению, понесет суровое наказание»,— написал Сергей Меликов в Telegram.

Глава республики назвал нападавших бандитами, которые готовы «средь бела дня убивать женщин и детей, прикрываясь понятными только им убеждениями». По его словам, полицейские «снова оказались на передовой», а Дагестан «вновь проходит испытание на единство».

В 14:20 неизвестные обстреляли патруль ДПС на перекрестке улиц Керимова и Магомедтагирова в Махачкале. По данным Минздрава Дагестана, погибли три человека. В их числе двое полицейских, уточнял Сергей Меликов. Пострадали пять человек, среди которых еще два сотрудника МВД и трое горожан. Возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь полицейских, угоне автомобиля и незаконном обороте оружия.