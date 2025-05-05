По факту перестрелки в Махачкале возбуждено дело

В Махачкале возбуждено уголовное дело после вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов, в результате которого погиб минимум один полицейский. Об этом сообщили в Следственном комитете по Республике Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Дело возбуждено по трем статьям УК РФ: 317-й (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166-й (угон без цели хищения) и 222-й (незаконный оборот оружия). На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные сотрудники. Личные действия координирует прокурор Кировского района Махачкалы Сергей Решетников.

Инцидент произошел сегодня, 5 мая, около 14:20 на перекрестке улиц Керимова и Магомедтагирова. По информации главы Дагестана Сергея Меликова, водитель автомобиля открыл огонь по сотрудникам МВД. Дагестанский минздрав сообщил минимум о семи раненых. Двое сотрудников полиции находятся в тяжелом состоянии.