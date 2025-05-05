Минздрав сообщил о смерти трех человек в перестрелке в Махачкале

В перестрелке в Махачкале погибли три человека, сообщил Минздрав Дагестана. Ранее ведомство писало только о смерти сотрудника полиции — он скончался на месте. Личности двух других погибших Минздрав не уточнил.

Ранее республиканский Минздрав также заявлял о семи пострадавших. «Пятеро пострадавших, среди которых двое сотрудников полиции и трое гражданских, в том числе девочка 17 лет, получили ранения различной степени тяжести»,— говорится в новом сообщении ведомства.

Днем на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова в Махачкале неизвестные обстреляли машину ДПС. Представитель администрации Советского района Абдулла Камилов сообщал, что двое нападавших были убиты. МВД Дагестана подтвердило гибель только одного из них. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь полицейских, угоне автомобиля и незаконном обороте оружия.