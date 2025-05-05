Убиты двое напавших на патруль ДПС в Махачкале

Двое преступников, напавших на патруль ДПС в Махачкале, ликвидированы. Об этом сообщил начальник отдела пресс-службы и информатизации Советского района Махачкалы Абдулла Камилов. «РИА Новости» подтвердили в МВД Дагестана смерть только одного нападавшего.

Глава Дагестана Сергей Меликов попросил махачкалинцев и гостей столицы соблюдать спокойствие и элементарные меры безопасности. «Кроме того, прошу не снимать и не выкладывать в сеть фото или видеоматериалы и доверять только проверенной информации»,— добавил он.

Дагестанское МВД опубликовало информацию о том, что около 14:20 неустановленные лица совершили нападение на наряд ДПС. «По предварительной информации, в результате нападения погибли трое полицейских. Злоумышленники скрылись на служебной автомашине. Введен план «Перехват», ведутся мероприятия по поиску и задержанию нападавших»,— говорится в сообщении.

Юлия Рыбина, Махачкала; Никита Черненко