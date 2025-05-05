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Коммерсантъ FM
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В Москве при пожаре на улице Генерала Тюленева погибли три человека

В Москве после взрыва в девятиэтажном доме на улице Генерала Тюленева, погибли три человека. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Официально сообщалась о двух жертвах.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В экстренных службах рассказали агентству, что один из пострадавших получил 80% ожогов тела, он был госпитализирован. В правоохранительных органах заявили, что квартира, в которой произошел взрыв газа, сдавалась в аренду. Арендатора на момент ЧП в квартире не было.

Что известно о взрыве в жилом доме на Генерала Тюленева в Москве. Главное

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Взрыв произошел на девятом этаже дома, после чего началось возгорание. Обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Площадь пожара составила 100 кв. м, площадь обрушений — около 60 кв. м. Огонь удалось потушить в течение двух часов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Для жильцов дома организовали пункт временного размещения в спортзале школы неподалеку.

Фотогалерея

Взрыв в жилом доме на юго-западе Москвы

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После взрыва на восьмом и девятом этажах загорелись квартиры

После взрыва на восьмом и девятом этажах загорелись квартиры

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Эвакуированные жители дома и сотрудники скорой медицинской помощи на месте происшествия

Эвакуированные жители дома и сотрудники скорой медицинской помощи на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Между восьмым и девятым этажом рухнули перекрытия, обрушилась крыша

Между восьмым и девятым этажом рухнули перекрытия, обрушилась крыша

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Спасатели тушили пожар на верхних этажах дома с помощью вышки

Спасатели тушили пожар на верхних этажах дома с помощью вышки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

СКР возбудил уголовное дело по факту ЧП

СКР возбудил уголовное дело по факту ЧП

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

МЧС сообщило о двух погибших, данные о пострадавших разнятся — от пяти до 15 человек

МЧС сообщило о двух погибших, данные о пострадавших разнятся — от пяти до 15 человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пожарные МЧС России на месте происшествия

Пожарные МЧС России на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители всех 15 подъездов были эвакуированы в пункты временного размещения

Жители всех 15 подъездов были эвакуированы в пункты временного размещения

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

В доме полностью перекрыт газ

В доме полностью перекрыт газ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

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После взрыва на восьмом и девятом этажах загорелись квартиры

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Эвакуированные жители дома и сотрудники скорой медицинской помощи на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Между восьмым и девятым этажом рухнули перекрытия, обрушилась крыша

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Спасатели тушили пожар на верхних этажах дома с помощью вышки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

СКР возбудил уголовное дело по факту ЧП

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

МЧС сообщило о двух погибших, данные о пострадавших разнятся — от пяти до 15 человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пожарные МЧС России на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители всех 15 подъездов были эвакуированы в пункты временного размещения

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

В доме полностью перекрыт газ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

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