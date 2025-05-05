В Москве при пожаре на улице Генерала Тюленева погибли три человека

В Москве после взрыва в девятиэтажном доме на улице Генерала Тюленева, погибли три человека. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Официально сообщалась о двух жертвах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В экстренных службах рассказали агентству, что один из пострадавших получил 80% ожогов тела, он был госпитализирован. В правоохранительных органах заявили, что квартира, в которой произошел взрыв газа, сдавалась в аренду. Арендатора на момент ЧП в квартире не было.

Взрыв произошел на девятом этаже дома, после чего началось возгорание. Обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Площадь пожара составила 100 кв. м, площадь обрушений — около 60 кв. м. Огонь удалось потушить в течение двух часов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Для жильцов дома организовали пункт временного размещения в спортзале школы неподалеку.