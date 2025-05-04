При взрыве в жилом доме в Москве погибли два человека

Два человека погибли в результате взрыва на улице Генерала Тюленева в Москве, заявили оперативные службы ТАСС. Там также сообщили, что число пострадавших увеличилось до 10, передает «РИА Новости». Baza утверждает, что при взрыве пострадали 15 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники скорой медицинской помощи на месте взрыва в многоэтажном жилом доме по улице Тюленева в Москве

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сотрудники скорой медицинской помощи на месте взрыва в многоэтажном жилом доме по улице Тюленева в Москве

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее на девятом этаже многоэтажки произошел взрыв, загорелись две квартиры на восьмом и девятом этажах. Между ними обрушилось перекрытие. Спасатели эвакуируют жильцов всего дома. МЧС сообщило ТАСС, что двух погибших нашли на балконе девятого этажа. Одного человека спасли.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в Telegram, что «в городе произошло происшествие — пожар в квартире на улице Генерала Тюленева». Он уточнил, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения, городские службы и медики. ТАСС передает, что к месту взрыва направили два автобуса для обогрева эвакуированных жителей.