Россия готова помочь урегулировать споры между Пакистаном и Индией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар провели телефонный разговор. Господин Лавров сообщил, что Москва готова содействовать политическому урегулированию напряженности между Исламабадом и Нью-Дели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Особое внимание было уделено значительному росту напряженности между Нью-Дели и Исламабадом. С российской стороны была подчеркнута готовность содействовать политическому урегулированию ситуации… при наличии обоюдного желания Исламабада и Нью-Дели»,— говорится в сообщении МИД России.

Внешнеполитическое ведомство уточнило, что телефонный разговор состоялся по инициативе пакистанской стороны. Министры также обсудили различные аспекты российско-пакистанского взаимодействия, указано в сообщении.

3 мая Сергей Лавров также провел телефонный разговор с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром. Господин Лавров тогда призвал урегулировать разногласия между странами политико-дипломатическими средствами.

Отношения между Пакистаном и Индией обострились после теракта в регионе Кашмир, который обе страны считают своей территорией. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов. Пакистан обвинения отвергает. Сегодня, 4 мая, МИД Индии заявил о намерении созвать заседание Совбеза ООН, чтобы проинформировать международное сообщество «об агрессивных действиях, провокациях и подстрекательских заявлениях Индии».

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