«Государство чистых» отмывают от крови

Индия нанесет «удар возмездия» по лагерям террористов в Пакистане. Об этом со ссылкой на источник в правительстве страны сообщила газета The Indian Express. В то время как Дели заявляет о неопровержимых доказательствах причастности к теракту в Кашмире пакистанских силовиков, Исламабад при поддержке Китая требует международного расследования. На сторону Индии первыми безоговорочно встали лидеры Израиля и Японии, позвонившие премьеру Моди. Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями индийскому руководству, однако, как заявил Дмитрий Песков, разговоры с лидерами Индии и Пакистана «пока не планируются».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Индийские военные готовятся к нанесению «удара возмездия» по лагерям террористов на территории Пакистана

Фото: Kevin Frayer / AP Индийские военные готовятся к нанесению «удара возмездия» по лагерям террористов на территории Пакистана

Фото: Kevin Frayer / AP

Нижняя точка в конфликте Индии и Пакистана не пройдена — индийские власти приняли решение о проведении силовой операции на территории соседнего «государства чистых» (официальное название Пакистана на языке урду).

«Будет нанесен военный удар возмездия, мы готовы к этому. Мы обсуждаем характер удара. У нас есть возможность атаковать террористов с нашей территории»,— подтвердил в понедельник, 28 апреля, газете The Indian Express высокопоставленный источник в правительстве.

Индийская сторона демонстрирует решимость пойти на дальнейшее обострение, несмотря на предупреждение министра обороны Пакистана Хаваджи Мухаммада Асифа о том, что если «будет полномасштабная атака или что-то подобное, то за этим, несомненно, последует полномасштабная война».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом в кашмирской деревне Хашипора, разрушенный индийскими властями

Фото: Adnan Abidi / Reuters Дом в кашмирской деревне Хашипора, разрушенный индийскими властями

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Объясняя, почему «удара возмездия» нельзя избежать, The Indian Express указывает на то, что роль Пакистана в теракте в индийском Кашмире «неоспорима». По словам собеседника издания, «это связано с главнокомандующим пакистанской армией генералом Асимом Муниром»: нападение на индийских туристов было его попыткой «завоевать популярность и посеять разногласия между общинами в Индии на фоне экономического кризиса и внутренних беспорядков в Пакистане».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Индийские полицейские проверяют водителя скутера в окрестностях Сринагара

Фото: Mukhtar Khan / AP Индийские полицейские проверяют водителя скутера в окрестностях Сринагара

Фото: Mukhtar Khan / AP

Ранее индийские СМИ подробно изложили официальную версию о «пакистанском следе» в теракте. «Мы отследили цифровой след конспиративных квартир в Музаффарабаде и Карачи, которые были ключевыми центрами для предыдущих крупных атак “Лашкар-э-Тайиба” (запрещенная в РФ террористическая организация), которые контролируются пакистанской армией и Межведомственной разведкой Пакистана»,— сообщила газета The Hindustan Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мужчине, раненному во время атаки боевиков в Пахалгаме, оказывают медицинскую помощь в госпитале

Фото: Stringer / Reuters Мужчине, раненному во время атаки боевиков в Пахалгаме, оказывают медицинскую помощь в госпитале

Фото: Stringer / Reuters

По словам источника издания, судебно-медицинский анализ и свидетельства выживших показали, что пятеро террористов были хорошо экипированы, имели автоматическое оружие и специальные средства связи. Данные разведки также свидетельствуют о «существовании скоординированного заговора с целью отправки в Индию большего числа хорошо обученных террористов».

Руководство Пакистана, впрочем, категорически отвергает индийскую версию побоища в Кашмире.

В заявлении Совета национальной безопасности действия Индии названы «односторонними, несправедливыми, политически мотивированными, крайне безответственными и лишенными всякой юридической ценности». «Вопреки заявлениям Индии, Пакистан располагает неопровержимыми доказательствами спонсируемого Индией терроризма в Исламской Республике»,— добавили в пакистанском Совбезе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Индийские пограничники проверяют документы у граждан Пакистана, покидающих Индию

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters Индийские пограничники проверяют документы у граждан Пакистана, покидающих Индию

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Свою резолюцию, решительно осуждающую действия Индии, принял Сенат Пакистана (верхняя палата парламента). «Пакистан не признает никаких попыток безосновательно связать его с атакой в городе Пахалгам»,— говорится в резолюции.

В связи с этим пакистанская сторона предлагает провести независимое международное расследование, чтобы установить виновных.

«Разговоры или голословные заявления не имеют никакого эффекта. Должны быть приведены какие-то доказательства того, что Пакистан причастен или что этих людей поддерживал Пакистан»,— заявил в интервью «РИА Новости» министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кашмирские лодочники ждут туристов на озере Дал в Сринагаре

Фото: Mukhtar Khan / AP Кашмирские лодочники ждут туристов на озере Дал в Сринагаре

Фото: Mukhtar Khan / AP

В качестве авторитетных арбитров он призвал привлечь партнеров по ШОС — Москву и Пекин. «Россия или Китай, или даже западные страны, могут сыграть очень позитивную роль в этом кризисе и могут создать следственную группу, чтобы расследовать, лжет ли Индия или Моди или говорит правду»,— заявил глава Минобороны Пакистана.

В Исламабаде предлагают обнулить результаты расследования, проведенного Дели, и провести международное расследование с чистого листа. Однако индийскую сторону это категорически не устраивает — она считает полученные ею доказательства неопровержимыми и исключает любую возможность посредничества третьих стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом, разрушенный индийскими властями в деревне Мурран

Фото: Adnan Abidi / Reuters Дом, разрушенный индийскими властями в деревне Мурран

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Первым признаком того, что конфликт Индии и Пакистана грозит нарушить единство Шанхайской организации сотрудничества, в которую они входят, стал телефонный разговор главы МИД КНР Ван И с его пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром, состоявшийся 27 апреля.

«Борьба с терроризмом — общая обязанность всех стран мира. Китай всегда поддерживает Пакистан в его решительных действиях по борьбе с терроризмом»,— заявил Ван И. Глава китайской дипломатии подчеркнул, что Пекин «в полной мере понимает закономерные опасения Пакистана в сфере безопасности и поддерживает Исламабад в защите его суверенитета и интересов безопасности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Демонстрация протеста против убийства туристов в Кашмире (штат Уттар-Прадеш)

Фото: Rajesh Kumar Singh / AP Демонстрация протеста против убийства туристов в Кашмире (штат Уттар-Прадеш)

Фото: Rajesh Kumar Singh / AP

Заявление китайского министра о поддержке Пакистана в борьбе с терроризмом и отстаивании его суверенитета стало недвусмысленным сигналом Индии об отказе Пекина принять ее позицию. За день до этого в своем воскресном радиообращении премьер-министр Моди предупредил, что «теракт в Пахалгаме отражает разочарование тех, кто покровительствует терроризму».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший главный министр Джамму и Кашмира Мехбуда Муфти во время демонстрации в Сринагаре

Фото: Stringer / Reuters Бывший главный министр Джамму и Кашмира Мехбуда Муфти во время демонстрации в Сринагаре

Фото: Stringer / Reuters

Еще одной стороной, к которой помимо Пекина и Москвы пытается апеллировать Исламабад, стал Вашингтон. Однако президент США Дональд Трамп еще в конце прошлой недели дал понять, что его мало интересует эта история, и в целом он имеет весьма условные представления о сути вопроса. «Конфликт в Кашмире продолжается уже тысячу лет, а может, и больше. Но они так или иначе разберутся с этим, я уверен»,— сообщил Дональд Трамп на борту самолета, летящего на похороны папы римского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Похороны Нираджа Удхвани, убитого во время атаки боевиков в Пахалгаме

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters Похороны Нираджа Удхвани, убитого во время атаки боевиков в Пахалгаме

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

В то время как Пакистан записал в свою группу поддержки Китай, первыми главами государств, которые лично позвонили индийскому премьеру, оказались лидеры Израиля и Японии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решительно осудил теракт и выразил солидарность с народом Индии и семьями погибших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жена Нираджа Удхвани на похоронах мужа в Джайпуре

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters Жена Нираджа Удхвани на похоронах мужа в Джайпуре

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Схожее заявление в телефонном разговоре с индийским лидером сделал премьер-министр Японии Сигэру Исиба. «Япония полна решимости рука об руку с Индией и всем международным сообществом бороться с терроризмом»,— заявил премьер Исиба.

Япония и Индия вместе с США и Австралией входят в объединение QUAD, созданное для сдерживания Китая.

Российский президент Владимир Путин, который планирует в этом году посетить с визитом Индию, после теракта в Кашмире направил телеграмму с соболезнованиями индийскому руководству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

«Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий террористического акта под городом Пахалгам, жертвами которого стали мирные люди — граждане различных стран. Это жестокое преступление не может иметь никаких оправданий. Рассчитываем, что его организаторы и исполнители понесут заслуженное наказание»,— говорится в телеграмме российского президента, адресованной президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди.

В то же время, как заявил ТАСС пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, президент России пока не планирует контактов с лидерами Индии и Пакистана.

Сергей Строкань