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Коммерсантъ FM
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«Государство чистых» отмывают от крови

Пакистан требует международного расследования теракта в Кашмире

Индия нанесет «удар возмездия» по лагерям террористов в Пакистане. Об этом со ссылкой на источник в правительстве страны сообщила газета The Indian Express. В то время как Дели заявляет о неопровержимых доказательствах причастности к теракту в Кашмире пакистанских силовиков, Исламабад при поддержке Китая требует международного расследования. На сторону Индии первыми безоговорочно встали лидеры Израиля и Японии, позвонившие премьеру Моди. Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями индийскому руководству, однако, как заявил Дмитрий Песков, разговоры с лидерами Индии и Пакистана «пока не планируются».

Индийские военные готовятся к нанесению «удара возмездия» по лагерям террористов на территории Пакистана

Индийские военные готовятся к нанесению «удара возмездия» по лагерям террористов на территории Пакистана

Фото: Kevin Frayer / AP

Индийские военные готовятся к нанесению «удара возмездия» по лагерям террористов на территории Пакистана

Фото: Kevin Frayer / AP

Нижняя точка в конфликте Индии и Пакистана не пройдена — индийские власти приняли решение о проведении силовой операции на территории соседнего «государства чистых» (официальное название Пакистана на языке урду).

«Будет нанесен военный удар возмездия, мы готовы к этому. Мы обсуждаем характер удара. У нас есть возможность атаковать террористов с нашей территории»,— подтвердил в понедельник, 28 апреля, газете The Indian Express высокопоставленный источник в правительстве.

Индийская сторона демонстрирует решимость пойти на дальнейшее обострение, несмотря на предупреждение министра обороны Пакистана Хаваджи Мухаммада Асифа о том, что если «будет полномасштабная атака или что-то подобное, то за этим, несомненно, последует полномасштабная война».

Дом в кашмирской деревне Хашипора, разрушенный индийскими властями

Дом в кашмирской деревне Хашипора, разрушенный индийскими властями

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Дом в кашмирской деревне Хашипора, разрушенный индийскими властями

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Объясняя, почему «удара возмездия» нельзя избежать, The Indian Express указывает на то, что роль Пакистана в теракте в индийском Кашмире «неоспорима». По словам собеседника издания, «это связано с главнокомандующим пакистанской армией генералом Асимом Муниром»: нападение на индийских туристов было его попыткой «завоевать популярность и посеять разногласия между общинами в Индии на фоне экономического кризиса и внутренних беспорядков в Пакистане».

Индийские полицейские проверяют водителя скутера в окрестностях Сринагара

Индийские полицейские проверяют водителя скутера в окрестностях Сринагара

Фото: Mukhtar Khan / AP

Индийские полицейские проверяют водителя скутера в окрестностях Сринагара

Фото: Mukhtar Khan / AP

Ранее индийские СМИ подробно изложили официальную версию о «пакистанском следе» в теракте. «Мы отследили цифровой след конспиративных квартир в Музаффарабаде и Карачи, которые были ключевыми центрами для предыдущих крупных атак “Лашкар-э-Тайиба” (запрещенная в РФ террористическая организация), которые контролируются пакистанской армией и Межведомственной разведкой Пакистана»,— сообщила газета The Hindustan Times.

Мужчине, раненному во время атаки боевиков в Пахалгаме, оказывают медицинскую помощь в госпитале

Мужчине, раненному во время атаки боевиков в Пахалгаме, оказывают медицинскую помощь в госпитале

Фото: Stringer / Reuters

Мужчине, раненному во время атаки боевиков в Пахалгаме, оказывают медицинскую помощь в госпитале

Фото: Stringer / Reuters

По словам источника издания, судебно-медицинский анализ и свидетельства выживших показали, что пятеро террористов были хорошо экипированы, имели автоматическое оружие и специальные средства связи. Данные разведки также свидетельствуют о «существовании скоординированного заговора с целью отправки в Индию большего числа хорошо обученных террористов».

Руководство Пакистана, впрочем, категорически отвергает индийскую версию побоища в Кашмире.

В заявлении Совета национальной безопасности действия Индии названы «односторонними, несправедливыми, политически мотивированными, крайне безответственными и лишенными всякой юридической ценности». «Вопреки заявлениям Индии, Пакистан располагает неопровержимыми доказательствами спонсируемого Индией терроризма в Исламской Республике»,— добавили в пакистанском Совбезе.

Индийские пограничники проверяют документы у граждан Пакистана, покидающих Индию

Индийские пограничники проверяют документы у граждан Пакистана, покидающих Индию

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Индийские пограничники проверяют документы у граждан Пакистана, покидающих Индию

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Свою резолюцию, решительно осуждающую действия Индии, принял Сенат Пакистана (верхняя палата парламента). «Пакистан не признает никаких попыток безосновательно связать его с атакой в городе Пахалгам»,— говорится в резолюции.

В связи с этим пакистанская сторона предлагает провести независимое международное расследование, чтобы установить виновных.

«Разговоры или голословные заявления не имеют никакого эффекта. Должны быть приведены какие-то доказательства того, что Пакистан причастен или что этих людей поддерживал Пакистан»,— заявил в интервью «РИА Новости» министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф.

Кашмирские лодочники ждут туристов на озере Дал в Сринагаре

Кашмирские лодочники ждут туристов на озере Дал в Сринагаре

Фото: Mukhtar Khan / AP

Кашмирские лодочники ждут туристов на озере Дал в Сринагаре

Фото: Mukhtar Khan / AP

В качестве авторитетных арбитров он призвал привлечь партнеров по ШОС — Москву и Пекин. «Россия или Китай, или даже западные страны, могут сыграть очень позитивную роль в этом кризисе и могут создать следственную группу, чтобы расследовать, лжет ли Индия или Моди или говорит правду»,— заявил глава Минобороны Пакистана.

В Исламабаде предлагают обнулить результаты расследования, проведенного Дели, и провести международное расследование с чистого листа. Однако индийскую сторону это категорически не устраивает — она считает полученные ею доказательства неопровержимыми и исключает любую возможность посредничества третьих стран.

Дом, разрушенный индийскими властями в деревне Мурран

Дом, разрушенный индийскими властями в деревне Мурран

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Дом, разрушенный индийскими властями в деревне Мурран

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Первым признаком того, что конфликт Индии и Пакистана грозит нарушить единство Шанхайской организации сотрудничества, в которую они входят, стал телефонный разговор главы МИД КНР Ван И с его пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром, состоявшийся 27 апреля.

«Борьба с терроризмом — общая обязанность всех стран мира. Китай всегда поддерживает Пакистан в его решительных действиях по борьбе с терроризмом»,— заявил Ван И. Глава китайской дипломатии подчеркнул, что Пекин «в полной мере понимает закономерные опасения Пакистана в сфере безопасности и поддерживает Исламабад в защите его суверенитета и интересов безопасности».

Демонстрация протеста против убийства туристов в Кашмире (штат Уттар-Прадеш)

Демонстрация протеста против убийства туристов в Кашмире (штат Уттар-Прадеш)

Фото: Rajesh Kumar Singh / AP

Демонстрация протеста против убийства туристов в Кашмире (штат Уттар-Прадеш)

Фото: Rajesh Kumar Singh / AP

Заявление китайского министра о поддержке Пакистана в борьбе с терроризмом и отстаивании его суверенитета стало недвусмысленным сигналом Индии об отказе Пекина принять ее позицию. За день до этого в своем воскресном радиообращении премьер-министр Моди предупредил, что «теракт в Пахалгаме отражает разочарование тех, кто покровительствует терроризму».

Бывший главный министр Джамму и Кашмира Мехбуда Муфти во время демонстрации в Сринагаре

Бывший главный министр Джамму и Кашмира Мехбуда Муфти во время демонстрации в Сринагаре

Фото: Stringer / Reuters

Бывший главный министр Джамму и Кашмира Мехбуда Муфти во время демонстрации в Сринагаре

Фото: Stringer / Reuters

Еще одной стороной, к которой помимо Пекина и Москвы пытается апеллировать Исламабад, стал Вашингтон. Однако президент США Дональд Трамп еще в конце прошлой недели дал понять, что его мало интересует эта история, и в целом он имеет весьма условные представления о сути вопроса. «Конфликт в Кашмире продолжается уже тысячу лет, а может, и больше. Но они так или иначе разберутся с этим, я уверен»,— сообщил Дональд Трамп на борту самолета, летящего на похороны папы римского.

Похороны Нираджа Удхвани, убитого во время атаки боевиков в Пахалгаме

Похороны Нираджа Удхвани, убитого во время атаки боевиков в Пахалгаме

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Похороны Нираджа Удхвани, убитого во время атаки боевиков в Пахалгаме

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

В то время как Пакистан записал в свою группу поддержки Китай, первыми главами государств, которые лично позвонили индийскому премьеру, оказались лидеры Израиля и Японии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решительно осудил теракт и выразил солидарность с народом Индии и семьями погибших.

Жена Нираджа Удхвани на похоронах мужа в Джайпуре

Жена Нираджа Удхвани на похоронах мужа в Джайпуре

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Жена Нираджа Удхвани на похоронах мужа в Джайпуре

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Схожее заявление в телефонном разговоре с индийским лидером сделал премьер-министр Японии Сигэру Исиба. «Япония полна решимости рука об руку с Индией и всем международным сообществом бороться с терроризмом»,— заявил премьер Исиба.

Япония и Индия вместе с США и Австралией входят в объединение QUAD, созданное для сдерживания Китая.

Российский президент Владимир Путин, который планирует в этом году посетить с визитом Индию, после теракта в Кашмире направил телеграмму с соболезнованиями индийскому руководству.

Фото: Stringer / Reuters

Фото: Stringer / Reuters

«Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий террористического акта под городом Пахалгам, жертвами которого стали мирные люди — граждане различных стран. Это жестокое преступление не может иметь никаких оправданий. Рассчитываем, что его организаторы и исполнители понесут заслуженное наказание»,— говорится в телеграмме российского президента, адресованной президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди.

В то же время, как заявил ТАСС пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, президент России пока не планирует контактов с лидерами Индии и Пакистана.

Сергей Строкань

Фотогалерея

История конфликта Индии и Пакистана

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15 августа 1947 года на территории Британской Индии были образованы два государства Индия и Пакистан. После этого сотни «княжеств» получили право выбрать, к какой из стран присоединиться. Решающим, как правило, оказывался религиозный фактор. В штате Джамму и Кашмир большинство населения составляли мусульмане, но его глава Хари Сингх был индуистом

15 августа 1947 года на территории Британской Индии были образованы два государства Индия и Пакистан. После этого сотни «княжеств» получили право выбрать, к какой из стран присоединиться. Решающим, как правило, оказывался религиозный фактор. В штате Джамму и Кашмир большинство населения составляли мусульмане, но его глава Хари Сингх был индуистом

Фото: AP

Осенью 1947 года произошла Первая индо-пакистанская война. Пакистан ввел войска пуштунов на территорию штата Джамму и Кашмир. В ответ Хари Сингх, выступавший до этого за независимый Кашмир, обратился за военной помощью к Индии и 26 октября подписал соглашение о присоединении к ней

Осенью 1947 года произошла Первая индо-пакистанская война. Пакистан ввел войска пуштунов на территорию штата Джамму и Кашмир. В ответ Хари Сингх, выступавший до этого за независимый Кашмир, обратился за военной помощью к Индии и 26 октября подписал соглашение о присоединении к ней

Фото: Max Desfor / AP

13 августа 1948 года ООН выпустила резолюцию, согласно которой Пакистан должен был вывести войска из Кашмира. Индии также предстояло отказаться от части военного присутствия в регионе. Перемирие вступило в силу с началом 1949 года: 65% территории Кашмира осталось под контролем Индии, около 35% удерживал Пакистан

13 августа 1948 года ООН выпустила резолюцию, согласно которой Пакистан должен был вывести войска из Кашмира. Индии также предстояло отказаться от части военного присутствия в регионе. Перемирие вступило в силу с началом 1949 года: 65% территории Кашмира осталось под контролем Индии, около 35% удерживал Пакистан

Фото: Max Desfor / AP

В 1957 году Кашмир официально вошел в Индийский Союз, где ему был предоставлен особый статус. Согласно 370 статье Конституции Индии, индийцы, не являющиеся кашмирцами, до сих пор не могут приобретать недвижимость в регионе&lt;br>На фото: представитель Индии в ООН Харендра Сингх Малик (слева), официальный представитель ООН на переговорах между Индией и Пакистаном Франк Грехэм (в центре) и представитель Пакистана в ООН Мухаммад Хан Зафрулла

В 1957 году Кашмир официально вошел в Индийский Союз, где ему был предоставлен особый статус. Согласно 370 статье Конституции Индии, индийцы, не являющиеся кашмирцами, до сих пор не могут приобретать недвижимость в регионе
На фото: представитель Индии в ООН Харендра Сингх Малик (слева), официальный представитель ООН на переговорах между Индией и Пакистаном Франк Грехэм (в центре) и представитель Пакистана в ООН Мухаммад Хан Зафрулла

Фото: AP

В 1962 году, воспользовавшись спорной ситуацией на границе между Тибетом и бывшей Британской Индией, Китай оккупировал часть Кашмира — район Аксай-Чин. Некоторые историки называют эту кампанию «единственной войной, в которой Китай одержал победу»

В 1962 году, воспользовавшись спорной ситуацией на границе между Тибетом и бывшей Британской Индией, Китай оккупировал часть Кашмира — район Аксай-Чин. Некоторые историки называют эту кампанию «единственной войной, в которой Китай одержал победу»

Фото: AP / B

В январе 1965 года индийские военные обнаружили, что пограничные знаки в районе Качский Ранн перенесены на 1,5 мили вглубь их территории (от границ Пакистана). Летом того же года началась Вторая индо-пакистанская война. За два месяца конфликта были убиты и ранены более 20 тыс. человек. В январе 1966 года Пакистан и Индия под давлением ООН подписали мирную Ташкентскую декларацию

В январе 1965 года индийские военные обнаружили, что пограничные знаки в районе Качский Ранн перенесены на 1,5 мили вглубь их территории (от границ Пакистана). Летом того же года началась Вторая индо-пакистанская война. За два месяца конфликта были убиты и ранены более 20 тыс. человек. В январе 1966 года Пакистан и Индия под давлением ООН подписали мирную Ташкентскую декларацию

Фото: AP

В 1971 году началась Третья индо-пакистанская война. Поводом стал кризис в Восточном Пакистане, из-за которого в Индию устремились миллионы беженцев. В результате этой войны образовалась независимая страна Бангладеш, что значительно ослабило Пакистан, и было подписано соглашение в Симле, установившее действующую линию контроля в Кашмире

В 1971 году началась Третья индо-пакистанская война. Поводом стал кризис в Восточном Пакистане, из-за которого в Индию устремились миллионы беженцев. В результате этой войны образовалась независимая страна Бангладеш, что значительно ослабило Пакистан, и было подписано соглашение в Симле, установившее действующую линию контроля в Кашмире

Фото: Horst Faas / AP

В конце 1980-х годов активную деятельность в Кашмире начинали исламистские террористические организации. Они требовали «свободы оккупированного Индией» региона

В конце 1980-х годов активную деятельность в Кашмире начинали исламистские террористические организации. Они требовали «свободы оккупированного Индией» региона

Фото: Ajit Kumar / AP

В мае-июле 1999 года на границе Индии и Пакистана произошел вооруженный конфликт, получивший название «Каргильская война». По его итогам страны остались на довоенных позициях, были убиты около 900 человек

В мае-июле 1999 года на границе Индии и Пакистана произошел вооруженный конфликт, получивший название «Каргильская война». По его итогам страны остались на довоенных позициях, были убиты около 900 человек

Фото: Aijaz Rahi / AP

В мае 2002 года в Кашмире начал зарождаться новый военный конфликт. Индия и Пакистан сосредоточили на своих границах более миллиона военных, ожидавших приказа о нападении. Более 1 тыс. человек были ранены, однако ситуацию удалось разрешить благодаря вмешательству России и США&lt;br>На фото: задержанные в Пакистане индийцы, обвиненные в дестабилизации обстановки перед парламентскими выборами (2002)

В мае 2002 года в Кашмире начал зарождаться новый военный конфликт. Индия и Пакистан сосредоточили на своих границах более миллиона военных, ожидавших приказа о нападении. Более 1 тыс. человек были ранены, однако ситуацию удалось разрешить благодаря вмешательству России и США
На фото: задержанные в Пакистане индийцы, обвиненные в дестабилизации обстановки перед парламентскими выборами (2002)

Фото: Mian Khursheed / Reuters

7 апреля 2005 года в Кашмире впервые за шесть лет было пущено автобусное сообщение между Индией в Пакистаном, а 29 октября стороны подписали соглашение о том, что жители Кашмира могут пересекать разделительную линию для поиска родственников

7 апреля 2005 года в Кашмире впервые за шесть лет было пущено автобусное сообщение между Индией в Пакистаном, а 29 октября стороны подписали соглашение о том, что жители Кашмира могут пересекать разделительную линию для поиска родственников

Фото: Aman Sharma / AP

15 апреля 2013 года китайские военные пересекли линию контроля, вошли на 19 км вглубь индийской территории Кашмира и разбили там палаточный лагерь. Для Индии и Китая этот кризис стал самым значительным с 1962 года, но статус-кво был восстановлен через месяц

15 апреля 2013 года китайские военные пересекли линию контроля, вошли на 19 км вглубь индийской территории Кашмира и разбили там палаточный лагерь. Для Индии и Китая этот кризис стал самым значительным с 1962 года, но статус-кво был восстановлен через месяц

Фото: Manish Swarup / AP

В июле 2016 года кашмирские мусульмане начали массовые акции протеста после убийства 21-летнего активиста группировки «Хизб-уль-Муджахидин» Бурхана Музаффара Вани. Он, в частности, призывал присоединить Кашмир к Пакистану

В июле 2016 года кашмирские мусульмане начали массовые акции протеста после убийства 21-летнего активиста группировки «Хизб-уль-Муджахидин» Бурхана Музаффара Вани. Он, в частности, призывал присоединить Кашмир к Пакистану

Фото: Reuters / Danish Ismail

Во время акции индийские военнослужащие открыли огонь по толпе, которая бросала в них камни. В результате погибли три человека. Общее число жертв нового обострения в Джамму и Кашмире достигло 70 человек

Во время акции индийские военнослужащие открыли огонь по толпе, которая бросала в них камни. В результате погибли три человека. Общее число жертв нового обострения в Джамму и Кашмире достигло 70 человек

Фото: Reuters / Danish Ismail

26 февраля 2019 года ВВС Индии нанесли удары по лагерю пакистанских боевиков из группировки «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда») в районе города Балакот в подконтрольной Пакистану части Кашмира

26 февраля 2019 года ВВС Индии нанесли удары по лагерю пакистанских боевиков из группировки «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда») в районе города Балакот в подконтрольной Пакистану части Кашмира

Фото: Dar Yasin / AP

Это стало ответом на теракт 14 февраля в северном индийском штате Джамму и Кашмир, в котором погибли 45 человек и ответственность за которой взяла базирующаяся в Пакистане группировка

Это стало ответом на теракт 14 февраля в северном индийском штате Джамму и Кашмир, в котором погибли 45 человек и ответственность за которой взяла базирующаяся в Пакистане группировка

Фото: Reuters / India's Press Information Bureau

27 февраля индийские СМИ сообщили о крушении вертолета Ми-17 ВВС Индии в округе Бадгам в Кашмире. Погибли оба пилота и один мирный житель. ВВС Пакистана нанесли удары по Кашмиру и сбили два самолета индийских ВВС, сообщил представитель пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафу

27 февраля индийские СМИ сообщили о крушении вертолета Ми-17 ВВС Индии в округе Бадгам в Кашмире. Погибли оба пилота и один мирный житель. ВВС Пакистана нанесли удары по Кашмиру и сбили два самолета индийских ВВС, сообщил представитель пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафу

Фото: Danish Ismail / Reuters

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15 августа 1947 года на территории Британской Индии были образованы два государства Индия и Пакистан. После этого сотни «княжеств» получили право выбрать, к какой из стран присоединиться. Решающим, как правило, оказывался религиозный фактор. В штате Джамму и Кашмир большинство населения составляли мусульмане, но его глава Хари Сингх был индуистом

Фото: AP

Осенью 1947 года произошла Первая индо-пакистанская война. Пакистан ввел войска пуштунов на территорию штата Джамму и Кашмир. В ответ Хари Сингх, выступавший до этого за независимый Кашмир, обратился за военной помощью к Индии и 26 октября подписал соглашение о присоединении к ней

Фото: Max Desfor / AP

13 августа 1948 года ООН выпустила резолюцию, согласно которой Пакистан должен был вывести войска из Кашмира. Индии также предстояло отказаться от части военного присутствия в регионе. Перемирие вступило в силу с началом 1949 года: 65% территории Кашмира осталось под контролем Индии, около 35% удерживал Пакистан

Фото: Max Desfor / AP

В 1957 году Кашмир официально вошел в Индийский Союз, где ему был предоставлен особый статус. Согласно 370 статье Конституции Индии, индийцы, не являющиеся кашмирцами, до сих пор не могут приобретать недвижимость в регионе
На фото: представитель Индии в ООН Харендра Сингх Малик (слева), официальный представитель ООН на переговорах между Индией и Пакистаном Франк Грехэм (в центре) и представитель Пакистана в ООН Мухаммад Хан Зафрулла

Фото: AP

В 1962 году, воспользовавшись спорной ситуацией на границе между Тибетом и бывшей Британской Индией, Китай оккупировал часть Кашмира — район Аксай-Чин. Некоторые историки называют эту кампанию «единственной войной, в которой Китай одержал победу»

Фото: AP / B

В январе 1965 года индийские военные обнаружили, что пограничные знаки в районе Качский Ранн перенесены на 1,5 мили вглубь их территории (от границ Пакистана). Летом того же года началась Вторая индо-пакистанская война. За два месяца конфликта были убиты и ранены более 20 тыс. человек. В январе 1966 года Пакистан и Индия под давлением ООН подписали мирную Ташкентскую декларацию

Фото: AP

В 1971 году началась Третья индо-пакистанская война. Поводом стал кризис в Восточном Пакистане, из-за которого в Индию устремились миллионы беженцев. В результате этой войны образовалась независимая страна Бангладеш, что значительно ослабило Пакистан, и было подписано соглашение в Симле, установившее действующую линию контроля в Кашмире

Фото: Horst Faas / AP

В конце 1980-х годов активную деятельность в Кашмире начинали исламистские террористические организации. Они требовали «свободы оккупированного Индией» региона

Фото: Ajit Kumar / AP

В мае-июле 1999 года на границе Индии и Пакистана произошел вооруженный конфликт, получивший название «Каргильская война». По его итогам страны остались на довоенных позициях, были убиты около 900 человек

Фото: Aijaz Rahi / AP

В мае 2002 года в Кашмире начал зарождаться новый военный конфликт. Индия и Пакистан сосредоточили на своих границах более миллиона военных, ожидавших приказа о нападении. Более 1 тыс. человек были ранены, однако ситуацию удалось разрешить благодаря вмешательству России и США
На фото: задержанные в Пакистане индийцы, обвиненные в дестабилизации обстановки перед парламентскими выборами (2002)

Фото: Mian Khursheed / Reuters

7 апреля 2005 года в Кашмире впервые за шесть лет было пущено автобусное сообщение между Индией в Пакистаном, а 29 октября стороны подписали соглашение о том, что жители Кашмира могут пересекать разделительную линию для поиска родственников

Фото: Aman Sharma / AP

15 апреля 2013 года китайские военные пересекли линию контроля, вошли на 19 км вглубь индийской территории Кашмира и разбили там палаточный лагерь. Для Индии и Китая этот кризис стал самым значительным с 1962 года, но статус-кво был восстановлен через месяц

Фото: Manish Swarup / AP

В июле 2016 года кашмирские мусульмане начали массовые акции протеста после убийства 21-летнего активиста группировки «Хизб-уль-Муджахидин» Бурхана Музаффара Вани. Он, в частности, призывал присоединить Кашмир к Пакистану

Фото: Reuters / Danish Ismail

Во время акции индийские военнослужащие открыли огонь по толпе, которая бросала в них камни. В результате погибли три человека. Общее число жертв нового обострения в Джамму и Кашмире достигло 70 человек

Фото: Reuters / Danish Ismail

26 февраля 2019 года ВВС Индии нанесли удары по лагерю пакистанских боевиков из группировки «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда») в районе города Балакот в подконтрольной Пакистану части Кашмира

Фото: Dar Yasin / AP

Это стало ответом на теракт 14 февраля в северном индийском штате Джамму и Кашмир, в котором погибли 45 человек и ответственность за которой взяла базирующаяся в Пакистане группировка

Фото: Reuters / India's Press Information Bureau

27 февраля индийские СМИ сообщили о крушении вертолета Ми-17 ВВС Индии в округе Бадгам в Кашмире. Погибли оба пилота и один мирный житель. ВВС Пакистана нанесли удары по Кашмиру и сбили два самолета индийских ВВС, сообщил представитель пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафу

Фото: Danish Ismail / Reuters

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