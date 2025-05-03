Сергей Лавров призвал к урегулированию разногласий между Индией и Пакистаном
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар провели телефонный разговор. Среди прочего они обсудили обострение отношений между Индией и Пакистаном после теракта в Кашмире.
Субраманьям Джайшанкар и Сергей Лавров в ноябре 2022 года
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Нью-Дели и Исламабад призывают к урегулированию разногласий политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе, согласно положениям Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года»,— говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как уточнили в МИД России, министры также обсудили актуальные вопросы российско-индийского взаимодействия. Темой разговора стал в том числе график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях.
Отношения Индии и Пакистана обострились после теракта в Кашмире, в результате которого погибли 26 человек. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов, власти Пакистана подобные заявления отвергают. 29 апреля премьер Индии Нарендра Моди заявил, что у армии страны есть «полная оперативная свобода» в принятии решения об ответе на теракт. На границе двух стран после теракта несколько раз звучала стрельба.
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