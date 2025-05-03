Три БПЛА уничтожены над Мурманской областью

Минобороны России заявило, что с 16:40 до 18:15 мск над Мурманской областью уничтожены три беспилотника. В предыдущий раз ведомство сообщало о сбитых БПЛА над регионом 29 января.

Оборонное ведомство также сообщило, что огневые силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера. По данным ведомства, за прошедшие сутки в акватории Черного моря были уничтожены еще 23 беспилотных катера.

В ночь на 3 мая силы ПВО сбили над территорией России 170 беспилотников, 8 крылатых ракет Storm Shadow, управляемую ракету «Нептун-МД» и 14 беспилотных катеров. В Новороссийске пострадали пять человек, в том числе два ребенка. Повреждены как минимум 95 квартир. В Брянской области ранены четыре человека. В Ростовской области загорелись крыши двух домов