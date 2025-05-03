При атаке БПЛА по Новороссийску повреждены как минимум 95 квартир

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в результате ночной атаки беспилотников повреждены как минимум 95 квартир. Он уточнил, что поквартирные обходы домов продолжаются.

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«В многоквартирном доме на улице Суворовской полностью разрушены две квартиры. Еще в двух взрывом задело стены и имущество жильцов. Обследованы 63 квартиры, из которых 42 повреждены»,— написал Андрей Кравченко в Telegram-канале.

В Центральном районе Новороссийска в ЖК «Аврора» повреждена 31 квартира. Там выбиты стеклопакеты, поврежден фасад здания и частично имущество одной из квартир. В Восточном районе выбиты стекла в 22 квартирах. Район также временно оставался без электричества и интернета.

«Основная задача – оперативно составить все акты обследования помещений, чтобы жители смогли получить как первоначальные выплаты, так и средства на восстановление утраченного имущества»,— добавил Андрей Кравченко.

По данным Минобороны, в ночь на 3 мая над Краснодарским краем сбили 47 беспилотников. Глава Новороссийска сообщал, что город пытались атаковать при помощи БПЛА, безэкипажных катеров и управляемых ракет. Пострадали пять человек, в том числе двое детей. В городе объявлен режим ЧС.