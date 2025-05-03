За ночь уничтожено 170 БПЛА над шестью российскими регионами

В период с 22:00 2 мая до 5:00 3 мая средствами ПВО уничтожены и перехвачены 170 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. По его данным, 96 БПЛА сбили над территорией Крыма, 47 дронов — над Краснодарским краем, 9 — над Ростовской областью, по 8 — над Брянской и Курской областями, еще 2 — над Белгородской областью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Также силы ПВО уничтожили над акваторией Черного моря восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, три управляемые ракеты «Нептун-МД» и 14 украинских безэкипажных катеров.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в Telegram, что в Новороссийске повреждены три многоквартирных жилых дома, ранения получили четыре человека. Обломки БПЛА также упали в станице Тамань, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. И. о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что из-за падения обломков БПЛА загорелась крыша двух домов в поселке Целина, обошлось без жертв.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что пострадавших и разрушений нет. Власти Крыма, а также Белгородской и Курской областей ночные атаки пока не комментировали.