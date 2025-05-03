В Брянской области в результате атаки БПЛА пострадали четыре человека

Cело Новая Погощь в Брянской области подверглось атаке БПЛА. Губернатор региона Александр Богомаз утверждает, что вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно ударили по мирным жителям во время работы автолавки. Осколочные ранения получили три женщины и водитель.

ЧП случилось в Суземском районе. «Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления!» — написал господин Богомаз в Telegram.

Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. В регионе введены режим КТО и режим ЧС. В течение сегодняшней ночи, 3 мая, над территорией области сбили восемь беспилотников.