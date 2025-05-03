АЛРОСА выставит на аукцион крупнейший в России бриллиант

Алмазодобывающая компания АЛРОСА (MOEX: ALRS) намерена продать на аукционе самый крупный в истории России бриллиант «Новое солнце». Об этом рассказал ТАСС глава Якутии Айсен Николаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Айсен Николаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Айсен Николаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Возможную дату аукциона и стоимость лота он не назвал. «(Планируем) продавать на аукционе»,— ответил господин Николаев на вопрос о том, что АЛРОСА будет делать с бриллиантом.

АЛРОСА разрабатывает 90% алмазов в РФ. 33,03% акций АЛРОСА владеет РФ, 25% — Якутия, еще 8% — у администрации районов республики, на территории которых компания ведет деятельность. Около 34% акций находится в свободном обращении.

4 апреля АЛРОСА сообщила, что огранила крупнейший в истории России бриллиант весом более 100 карат. Камень получил название «Новое Солнце» из-за медово-золотистого цвета Vivid Yellow.

О ситуации в отрасли — в материале «Ъ» «Все грани кризиса».