АЛРОСА завершила огранку самого крупного в российской истории бриллианта

Алмазодобывающая компания АЛРОСА (MOEX: ALRS) огранила крупнейший в истории России бриллиант весом более 100 карат. Драгоценный камень получил название «Новое Солнце» из-за медово-золотистого цвета Vivid Yellow.

Изначально алмаз назвали «Рассвет». АЛРОСА добыла его на арктическом россыпном месторождении Эбелях в Якутии. Огранка камня заняла более двух лет.

«Над созданием «Нового Солнца» работала команда из 15 лучших в стране специалистов, со стажем более 30 лет. В ходе работы после создания 3D-модели алмаза был проведен спектральный анализ и разработаны виртуальные проекты всех возможных форм бриллиантов»,— рассказали в компании. Уточняется, что работа над «Новым Солнцем» стала новой ступенью в развитии школы огранки Russian Cut и алмазно-бриллиантовой отрасли в России в целом.

АЛРОСА разрабатывает 90% алмазов в РФ. Добыча ведется на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. В начале марта в АЛРОСА отмечали, что в 2023-2024 годах отрасль столкнулась со снижением в сегменте огранки. Это произошло после формирования избыточных стоков в Индии, гранильный сектор которой обрабатывает 90% алмазов в мире. Теперь рынок бриллиантов демонстрирует признаки стабилизации и может выйти из затяжного кризиса.

Подробности — в материале «Ъ» «Все грани кризиса».