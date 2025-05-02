США отказываются от роли посредника в переговорах между РФ и Украиной

Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что США больше не будут играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной. Она добавила, что пришло время для прямых переговоров.

«Стиль и методология нашего подхода к этой проблеме меняются. Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи»,— сказала госпожа Брюс и добавила, что США все еще будут делать все возможное, чтобы помочь установить мир.

29 апреля госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что РФ и Украина должны представить предложения по урегулированию конфликта в ближайшее время, иначе США откажутся от роли посредника. По его словам, США стремятся к «полному, долгосрочному прекращению огня и окончанию конфликта».