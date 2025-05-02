Bloomberg: команда Трампа подготовила новые варианты давления на Россию

Американские чиновники подготовили для президента Дональда Трампа варианты усиления экономического давления на Россию, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Какие именно варианты были предложены, источники агентства говорить отказались.

В материале упоминается сенатор Линдси Грэм. Он называется союзником Дональда Трампа. 1 мая стало известно, что он подготовил законопроект, предполагающий введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, газ и уран. Законопроект поддержали 72 сенатора.

Из публикации Bloomberg следует, что Дональд Трамп ознакомился с предложенными вариантами давления на Россию. Однако пока президент не давал каких-либо распоряжений, поскольку США продолжают дипломатические попытки урегулировать конфликт, пишет агентство.

Сегодня, 2 мая, представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что «стиль и методология» подхода американской стороны к вопросу мирного урегулирования на Украине меняются и США больше не будут посредниками между Россией и Украиной.

Дональд Трамп пока таких заявлений не делал и сообщение Госдепартамента не комментировал.