Миллер стал главным претендентом на пост советника Трампа по нацбезопасности

Советник президента США по внутренней безопасности Стивен Миллер набирает популярность в Белом доме как один из главных кандидатов на пост следующего советника по национальной безопасности, сообщает Axios со ссылкой на пять источников.

Сейчас обязанности советника по нацбезопасности исполняет глава Госдепартамента Марко Рубио. Однако, рассказывают собеседники Axios, знакомые с «образом мыслей» госсекретаря, он достаточно занят внешнеполитическими делами и управлением департаментом.

Axios напоминает, что Стивен Миллер занимает пост заместителя главы аппарата Белого дома, и называет его идейным вдохновителем мер по борьбе с иммиграцией. Дональд Трамп имеет привычку доверять небольшому числу советников и возлагать на них большую ответственность, отмечает издание.

Майк Уолц, который с 20 января занимал пост советника президента США по нацбезопасности, ушел в отставку 1 мая. До этого он был уличен американскими СМИ в грубых нарушениях правил информационной безопасности при работе с секретными данными.