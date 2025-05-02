Semafor узнал о претензиях к Уолцу до скандала с Signal

Майк Уолц, отправленный в отставку с поста советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности, конфликтовал с коллегами еще до скандала с мессенджером Signal, сообщает Semafor со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Напряженность, которая привела к его отставке, началась до "дела Signal". Его жесткие взгляды на нацбезопасность вызвали трения с изоляционистами в Белом доме»,— пишет издание.

По данным источников, Уолца воспринимали как «властного и резкого», а его неоконсервативные позиции не устраивали окружение Дональда Трампа. Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс первой выразила обеспокоенность его подходом, отмечает Semafor.

Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что отставка Майка Уолца не связана со скандалом вокруг Signal, а Трамп по-прежнему рассматривает господина Уолтца как кандидата в постпреды при ООН. Временно обязанности советника по нацбезопасности будет исполнять госсекретарь Марко Рубио.

Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос от господина Уолца и попал в чат в мессенджере Signal , где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению «Ансар Алла» (хуситам). Джеффри Голдберг обвинил чиновников в серьезном нарушении правил безопасности.