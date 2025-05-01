Politico: новым советником Трампа по нацбезопасности станет Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф стал главным кандидатом на пост советника главы государства по национальной безопасности. Он сменит Майка Уолца, которого президент Дональд Трамп в скором времени отправит в отставку. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Фото: Ludovic Marin / Reuters, File Photo / Reuters
«Мы не будем реагировать на сообщения анонимных источников»,— заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на просьбу прокомментировать ситуацию.
Господин Уолц утратил доверие других представителей администрации, пишет издание. В марте он по ошибке добавил главного редактора газеты The Atlantic в секретный чат мессенджера Signal, в котором обсуждалось планируемое нападение на йеменских хуситов.
Стив Уиткофф является спецпосланником по Ближнему Востоку. Также он представляет США на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. За несколько месяцев они встретились уже четыре раза и обсуждали мирное урегулирование конфликта на Украине.
Советник по нацбезопасности является старшим помощником в Исполнительном офисе президента США. Он участвует в заседаниях совбезов. Его штат готовит секретные брифинги на основе анализа разведданных. Советник работает в составе личного персонала президента и обычно проживает в Белом доме или рядом, чтобы предоставлять личные консультации в оперативном режиме.