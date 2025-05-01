Вэнс: США хотят организовать переговоры России и Украины в ближайшие 100 дней

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американская администрация будет усердно работать в ближайшие 100 дней, чтобы организовать переговоры России и Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kenny Holston / pool / Reuters Фото: Kenny Holston / pool / Reuters

«Существует очень большая пропасть между тем, чего хотят русские, и тем, чего хотят украинцы»,— сказал господин Вэнс в интервью Fox News. Он подчеркнул, что на данном этапе дипломатическая работа заключается в том, чтобы сблизить две страны. Первым шагом в этом направлении вице-президент назвал выступление каждой из сторон с мирным предложением.

По мнению Джей Ди Вэнса, президент США Дональд Трамп стал единственным, кому удалось способствовать продвижению в процессе урегулирования на Украине. Это признают и в европейских странах, утверждает вице-президент.

Предложения США по российско-украинскому урегулированию включают признание Крыма частью РФ де-юре, а ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую областей — российской территорией де-факто. Кроме того, Дональд Трамп выступил за снятие с Москвы санкций и отказ Украине в праве на членство в НАТО.

По словам спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, Вашингтон представил Киеву условия для урегулирования конфликта. Господин Келлог заявил, что Украина согласилась на них, в том числе на территориальные требования России.

Подробнее о позиции США — в материале «Ъ» «Ему твердят, и он твердеет».

Елизавета Шмакова