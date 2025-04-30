Келлог: Украина готова принять территориальные требования России

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон представил Киеву 22 конкретных условия для урегулирования конфликта. По его словам, Украина согласна на них, в том числе – принять территориальные требования России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кит Келлог

Фото: Yves Herman / Reuters Кит Келлог

Фото: Yves Herman / Reuters

«Украинцы готовы уступить территории, которые Россия фактически занимает, хотя и не признавать это юридически навсегда. Они понимают, что при установлении режима прекращения огня каждая сторона останется на занятых ею позициях»,— сказал Кит Келлог в интервью Fox News.

По словам господина Келлога, США также готовы частично согласиться на территориальные требования России. Он также уточнил, что Вашингтон не отказывается от посреднических усилий по урегулированию конфликта.

Секретарь Совбеза Сергей Шойгу в свою очередь говорил, что Москва в рамках урегулирования конфликта настаивает на выводе украинских войск из новых российских регионов. Он также говорил, что Россия и США наметили перспективы совместной работы по поиску путей урегулирования боевых действий.

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