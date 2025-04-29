И ни друг, и ни враг, а Трамп

США и их союзники усилят давление на Россию для прекращения огня на Украине. Об этом в интервью изданию Paris Match сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, по словам которого ему удалось переключить на Москву недовольство президента Трампа в связи с отсутствием прогресса в украинском урегулировании. На этом фоне в Вашингтоне ужесточили риторику в адрес России, назвав недостаточным объявленное президентом Путиным майское перемирие. Сам же Дональд Трамп впервые выразил сомнение в стремлении России прекратить конфликт. Противники сближения Москвы и Вашингтона рассчитывают перехватить инициативу и добиться своей главной цели — вернуть Дональда Трампа в русло антироссийской политики президента Байдена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

Накануне истечения 100-дневного правления Дональда Трампа европейские союзники призывают его признать неэффективность его политики по отношению к России и Украине.

О том, что президент Трамп якобы уже готов «встать на путь исправления» и применить против Москвы санкционный «кнут», в интервью журналу Paris Match заявил в понедельник, 27 апреля, президент Франции Эмманюэль Макрон. «Мы увеличим давление на Россию, и это произойдет в ближайшие восемь-десять дней»,— пообещал французский лидер, взяв на себя полномочия говорить от имени всего Запада.

По словам Эмманюэля Макрона, именно он в ходе недавнего личного общения с президентом США убедил его «занять более твердую позицию» и задействовать против Москвы «эскалацию угроз и, потенциально, санкций», чтобы склонить ее к прекращению огня.

Напомнив о встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане во время похорон папы римского Франциска, президент Макрон сообщил, что при его активном участии «удалось перенести давление на Россию». «Это было искомой целью, потому что было бы неправильно, если бы давление оказывалось только на Украину»,— отметил он.

Признание французского лидера идет вразрез с заявлением госсекретаря США Марко Рубио, который в интервью телеканалу NBC в воскресенье, 27 апреля, указал на то, что США не расширяют санкции в отношении России, чтобы не помешать мирному процессу на Украине.

«Мы все еще надеемся увидеть, что эти дипломатические усилия сработают и что мы сможем сблизить две стороны. Я имею в виду, что в ту минуту, когда вы начинаете делать такие вещи (вводить санкции.— “Ъ”), вы отходите от этого, и вы обречете себя на еще два года войны. Мы бы не хотели это увидеть»,— заявил Марко Рубио.

Откровения Эмманюэля Макрона о готовности президента США ужесточить политику по отношению к России стали полной неожиданностью не только в связи с тем, что они противоречат последнему заявлению Марко Рубио. Ранее газета The Sun сообщила, что Дональд Трамп не пожелал присутствия Макрона на личной встрече президентов США и Украины, которая в итоге прошла с глазу на глаз. Мировые СМИ широко обсудили видео с «третьим стулом», который изначально был приготовлен для господина Макрона, однако был быстро убран ватиканскими служащими.

При этом краткое общение господ Трампа и Макрона на похоронах папы все же состоялось. На одном из снимков в Ватикане Дональд Трамп, Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский, встав в кружок, что-то напряженно обсуждают с еще одним сторонником усиления давления на Россию, британским премьером Киром Стармером.

Рассуждая о будущих переговорах по украинскому урегулированию в интервью Paris Match, президент Макрон также заявил о своих амбициях принять участие в переговорах в качестве «голоса Европы». В связи с этим для обсуждения европейской позиции в ближайшие дни он намерен встретиться с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который прибудет во Францию 7 мая, и 9 мая в Нанси — с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Эти три лидера являются наиболее последовательными сторонниками той политики санкций, от проведения которой пока воздерживается Дональд Трамп.

Остается неясным, действительно ли Эмманюэль Макрон и Кир Стармер в Ватикане сумели подтолкнуть президента США к тому, чтобы задуматься об изменении его курса по отношению к России.

Однако обращает на себя внимание, что после посещения Ватикана Дональд Трамп в самом деле сделал редкое для него заявление с критикой Москвы. В минувшую субботу, 26 апреля, он заявил о том, что у России «нет причин» для нанесения ударов по объектам инфраструктуры Украины. «Не было никаких причин для того, чтобы Путин в последние несколько дней запускал ракеты по гражданским районам, городам и поселкам. Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет останавливать войну и с ним нужно обращаться по-другому, через банковские или вторичные санкции?» — написал господин Трамп в своей соцсети Truth Social.

За два дня до этого, 24 апреля, президент США также выразил несогласие с российским массированным ударом по Киеву, объектом которого стали украинские предприятия авиа-, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности, а также места производства ракетного топлива и пороха. «Я недоволен российскими ударами по Киеву. Это не нужно и крайне не вовремя. Владимир, остановись! Каждую неделю погибает по 5 тыс. солдат. Давайте уже заключим мирное соглашение!» — воззвал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Вашингтон не впечатлило и объявленное президентом России в понедельник, 28 апреля, перемирие по случаю 80-летней годовщины Победы, которое будет действовать с 8 по 10 мая. А официальный представитель Белого дома Каролин Левитт, поставив на одну доску президентов России и Украины, заявила о том, что у президента Трампа «растет разочарование лидерами обеих стран». «Он хочет увидеть полное прекращение огня. Как я понимаю, Владимир Путин предложил временное прекращение огня. Президент Трамп ясно дал понять, что он хочет полного прекращения огня, чтобы убийства и кровопролития остановились»,— отметила госпожа Левитт.

Комментируя новую игру Киева и его союзников в интервью телекомпании CBS, глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что европейцы и Владимир Зеленский хотят превратить мирную инициативу Дональда Трампа в инструмент усиления Украины.

«Они прямо заявили, что будут поддерживать только то соглашение, которое в конце концов сделает Украину сильнее, сделает ее “победителем”. Так что если это и есть цель прекращения огня, то я не думаю, что этого хочет президент США Дональд Трамп. Это то, что европейцы вместе с Владимиром Зеленским хотят сделать из инициативы президента Трампа»,— пояснил Сергей Лавров.

В свою очередь, комментируя слова президента Макрона о необходимости усиления давления на Москву совместными усилиями Европы и США, пресс-секретарь Владимира Путина указал на то, что в европейских столицах по-прежнему предпочитают ориентироваться на продолжение войны.

Несмотря на попытки европейских союзников Киева подтолкнуть президента Трампа к отходу от России, в Кремле считают, что в отношениях с администрацией США пока преобладает позитивная динамика. «Усилия, направленные на переход в мирное русло урегулирования, продолжаются. Безусловно, мы видим, что удалось разблокировать двусторонние отношения, и именно в процессе диалога осуществляются попытки выйти на траекторию мирного урегулирования. Это само по себе безусловное достижение»,— заявил Дмитрий Песков.

Впрочем, он добавил, что «урегулирование вокруг Украины и решение проблемы первопричин этого конфликта, без чего невозможно обеспечить интересы России,— это очень сложная субстанция, которая состоит из большого количества нюансов».

Сергей Строкань