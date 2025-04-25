Крым — ваш

Президент США Дональд Трамп прямо дал понять, что у международного сообщества нет другого выбора, кроме как признать Крым российским. В тот же день агентство Reuters обнародовало список предложений США по российско-украинскому урегулированию, из которого следует: Штаты готовы де-юре признать полуостров частью территории РФ, а Луганск, Запорожье, Донецк и Херсон — российской территорией де-факто. Кроме того, глава Белого дома выступил за снятие с Москвы санкций и отказ Украине в праве на членство в НАТО. Киеву предложили довольствоваться малым. При этом Россия наверняка отвергнет идею о возращении Украине контроля над Запорожской АЭС. Для обсуждения плана в Москве вновь побывал спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

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Фото: Игорь Казац, Коммерсантъ Памятник затопленным кораблям в Севастополе

Фото: Игорь Казац, Коммерсантъ

«Крым останется с Россией»,— это стало главным постулатом интервью Дональда Трампа журналу Time, которое было опубликовано в пятницу, 25 апреля. Президент США подтвердил то, о чем все и так догадывались. Ранее американские и европейские СМИ дружно писали, что на переговорах разного уровня администрация Белого дома пытается донести до собеседников мысль о том, что полуостров в любом случае придется признать российским.

В ту же пятницу агентство Reuters опубликовало полный список предложений США по российско-украинскому урегулированию, который европейским коллегам на переговорах в Париже 17 апреля лично представил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

В плане указано, что США готовы де-юре признать Крым российским. Более того, Вашингтон предложил де-факто признать российскими Луганск, Запорожье, Донецк и Херсон. Наконец, в план Трампа были включены пункты о снятии с России санкций и невступлении Украины в НАТО.

К слову, в упомянутом интервью Time президент США заявил, что именно стремление Киева попасть в Североатлантический альянс и стало причиной военного конфликта с Россией. «Я не думаю, что они (украинцы.— “Ъ”) когда-нибудь смогут вступить в НАТО... Думаю, именно это и стало причиной начала войны, когда они заговорили о вступлении в НАТО»,— отметил он.

Киеву, согласно плану, осталось довольствоваться не так чтобы многим. Хотя на фоне заявления, сделанного Дональдом Трампом накануне, о том, что «не захватывать всю страну» — это уже «довольно большая уступка (Киеву со стороны Москвы.— “Ъ”)», можно сказать, что Киеву все же было обещано кое-что.

Во-первых , Украине посулили возврат территории в Харьковской области, беспрепятственный проход по реке Днепр и экономический контроль над Кинбурнской косой.

, Украине посулили возврат территории в Харьковской области, беспрепятственный проход по реке Днепр и экономический контроль над Кинбурнской косой. Во-вторых , стране пообещали, что она будет полностью реконструирована и получит финансовую компенсацию (вопрос о сумме и источниках денежных средств остался открытым).

, стране пообещали, что она будет полностью реконструирована и получит финансовую компенсацию (вопрос о сумме и источниках денежных средств остался открытым). Еще одним «пряником» для Киева стало соглашение с США об экономическом сотрудничестве и полезных ископаемых (хотя на практике выход на эту сделку оказался проблематичным).

одним «пряником» для Киева стало соглашение с США об экономическом сотрудничестве и полезных ископаемых (хотя на практике выход на эту сделку оказался проблематичным). Наконец, как отмечено в плане, Киев вернет себе контроль над Запорожской АЭС — самой большой в Европе атомной электростанцией, которая в 2021 году генерировала 21% от общего производства электроэнергии Украины. При этом контролировать станцию и управлять ею будут США. А электроэнергия будет поступать и Украине, и России.

Этот пункт, правда, будет крайне сложно, если вообще возможно, «продать» России. В Москве уже не раз заявляли, что «возвращение станции в российскую атомную отрасль — давно свершившийся факт», и отвергали возможность совместной эксплуатации объекта с какой-либо страной. Как минимум по той причине, что в этом случае было бы невозможно должным образом обеспечить ядерную безопасность, а также урегулировать вопросы гражданской ответственности за ядерный ущерб, пояснили в МИД РФ еще в марте нынешнего года.

Для Киева же главной красной линией остается признание за Россией Крыма, не говоря уже о других прежде украинских территориях.

В преддверии встречи в Лондоне 23 апреля президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг предложение признать Крым российским, что фактически привело к срыву мероприятия. Госсекретарь Марко Рубио, Стив Уиткофф, а вслед за ними и главы внешнеполитических ведомств Франции, Германии и Великобритании в последнюю минуту отказались от участия во встрече, на которой как раз и планировали обсудить на высоком уровне мирный план по Украине.

Довольно большой скепсис идеи Трампа вызвали и у европейских союзников. И здесь самым главным камнем преткновения вновь оказался Крым: как сообщила 24 апреля британская Financial Times со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, ЕС уже донес до администрации США информацию о том, что не станет признавать полуостров территорией России, а также не будет уговаривать Украину отказаться от претензий на Крым. Ту же мысль со ссылкой на европейских дипломатов 24 апреля озвучило и CNN. По словам собеседников телеканала, в Европе восприняли предложения Дональда Трампа как «опасный сигнал» для президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина (очевидно, подразумевая приписываемые Пекину планы отвоевать Тайвань).

Присутствие в плане Трампа положений, которые вряд ли с легкостью получится привести к общему знаменателю с учетом позиций Москвы, Киева и Европы, не помешало главе Белого дома заявить 25 апреля, что стороны близки к соглашению.

«Я думаю, по России и Украине все продвигается. Мы сохраняем надежду. Все очень хрупко»,— сказал Дональд Трамп журналистам перед вылетом в Рим, где 26 апреля пройдут похороны папы римского Франциска. При этом президент США заметил, что крайнего срока у него нет («Я просто хочу добиться этого настолько быстро, насколько возможно»), хотя буквально за день до этого он утверждал, что установил дедлайн по урегулированию конфликта. Более того, Трамп даже грозил бросить попытки урегулирования, если в ближайшее время не будет особого прогресса.

Обнадеживающие комментарии Трампа вполне коррелируются с мнением главы российского МИДа Сергея Лаврова. В интервью телеканалу CBS 24 апреля дипломат заявил, что президент США прав в том, что переговоры по мирному урегулированию движутся в правильном направлении. И добавил, что Москва готова к сделке по урегулированию конфликта, но «есть определенные элементы, которые нужно доработать».

Очевидно, именно этим и занялся спецпосланник Уиткофф, который 25 апреля прилетел в Москву и уже в третий раз за последние четыре месяца встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи в Кремле, продлившейся три часа, стороны обсудили возможность возобновления прямых переговоров Москвы и Киева, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. И добавил, что беседа носила «конструктивный и весьма полезный характер» и «позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов».

Наталия Портякова