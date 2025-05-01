МИД России исключил восстановление Украины в границах 1991 года

Россия не допустит возвращения Украины к границам 1991 года. Об этом сказано в заявлении МИД РФ в связи с атакой вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Алешки в Херсонской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Совершенно очевидно, что за тщетными и беспочвенными притязаниями киевского режима и поддерживающих его на Западе сил на так называемое восстановление Украины в границах 1991 года стоит людоедский инстинкт истребления всего русского»,— говорится в пресс-релизе.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Украина осталась бы в границах 1991 года без Крыма и части Донбасса, если бы шла на сотрудничество. Президент Украины Владимир Зеленский называл возвращение к границам 1991 года условием заключения мирного соглашения с Россией.

Список предложений США по российско-украинскому урегулированию предполагает признание Крыма частью РФ де-юре, а также ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей — российской территорией де-факто. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Украина согласна на территориальные требования России.