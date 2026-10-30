Сокрушитель старых начнет по новой

Событие, похоже, настолько захватило Пола, что он бросил вызов боксеру настоящему — британцу Энтони Джошуа, который царил в супертяжелом весе вплоть до появления в нем Александра Усика. Бой состоялся в декабре прошлого года, и Джошуа (утверждалось, что он получил за тот бой $100 млн и еще столько же получил сам Пол) предсказуемо нокаутировал Пола. Причем настолько жестко, что американца пришлось везти в госпиталь. Там ему диагностировали перелом челюсти в двух местах. По словам Пола, врачам, чтобы его подлатать, пришлось собрать его челюсть с использованием пары титановых пластин, а часть зубов удалить. После встречи с Джошуа места в рейтинге WBA он лишился. И вообще говорил, что состояние его здоровья настолько сложное, что он, скорее всего, больше никогда не выйдет на ринг. Но, судя по всему, все оказалось не настолько печально.