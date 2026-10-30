Сокрушитель старых начнет по новой
Блогер Джейк Пол возвращается на ринг
Американский ютубер Джейк Пол, умудрившийся, даже не являясь профессиональным боксером, благодаря боям с пенсионерами вида стать своего рода феноменом, возвращается на ринг. 24 декабря Пол проведет бой в Дубае. Его оппонент пока не назван. Ранее американец, после того как впервые в жизни сошелся на ринге с боксером, еще не вышедшим в тираж, Энтони Джошуа, лишился не только зубов, но и частей нижней челюсти, говорил, что, скорее всего, уже драться не будет.
Джейк Пол возвращается на ринг. В канун католического Рождества, 24 декабря, он будет драться в Дубае. Непонятно, правда, с кем. По словам ютубера, которые приводит BBC, на данный момент есть несколько претендентов на встречу с ним. «Я потратил годы на то, чтобы доказать окружающим, что они ошибаются: шел на риск, выходил против соперников, с которыми, как многие считали, мне никогда не доведется встретиться,— сказал Пол.— В нашем списке полно имен — посмотрим, кто в итоге подпишет контракт. С Рождеством, Дубай! Санта-Пол едет в город, и кое-кто отправится в нокаут».
Джейк Пол, когда говорит о том, что «потратил годы на то, чтобы доказать окружающим, что они ошибаются», нисколько не лукавит. Он вообще персонаж уникальный.
Многие даже считают его феноменом профессионального бокса в том, что касается умения продать себя. При этом именно как боец он ничем не выделяется. По сути, весь бэкграунд Пол наработал на избиении пенсионеров или совсем уже скатившихся боксеров. Драться на профессиональном ринге Пол начал еще в 2020 году, когда на потеху публике провел поединок против еще одного блогера — Али Эсона Гиба. Он победил, ему понравилось, после чего уровень оппонентов Пол стал повышать. Но все равно там не было ничего серьезного.
В мир большого бокса Джейк Пол, успевший к тому моменту набрать десятки миллионов подписчиков на различных платформах, ворвался в 2024 году. На волне своей сетевой популярности Пол сумел организовать и продать Netflix бой против самого Майка Тайсона, которому на тот момент было 58 лет. Возвращение легенды вызвало изумительный ажиотаж. Тот поединок предусматривал выплату вознаграждений боксерам в виде доли от сборов, полученных с него Netflix. Так вот Джейк Пол, по его же словам, заработал $40 млн. Сколько получил Тайсон, на имени которого и строилось шоу, остается только догадываться.
В 2025 году Джейк Пол провел бой против «не совсем» пенсионера. Его соперником стал Хулио Сесар Чавес-младший, в 2011–2012 годах чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в среднем весе (до 72,574 кг). Пол снова победил. Ну а Чавеса-младшего вскоре арестовали американские власти и выслали на родину в Мексику, где его разыскивали за причастность к наркотрафику.
После того поединка Пол впервые в карьере получил рейтинг от крупной боксерской организации: Всемирная боксерская ассоциация (WBA) поставила его на 14-е место в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).
Событие, похоже, настолько захватило Пола, что он бросил вызов боксеру настоящему — британцу Энтони Джошуа, который царил в супертяжелом весе вплоть до появления в нем Александра Усика. Бой состоялся в декабре прошлого года, и Джошуа (утверждалось, что он получил за тот бой $100 млн и еще столько же получил сам Пол) предсказуемо нокаутировал Пола. Причем настолько жестко, что американца пришлось везти в госпиталь. Там ему диагностировали перелом челюсти в двух местах. По словам Пола, врачам, чтобы его подлатать, пришлось собрать его челюсть с использованием пары титановых пластин, а часть зубов удалить. После встречи с Джошуа места в рейтинге WBA он лишился. И вообще говорил, что состояние его здоровья настолько сложное, что он, скорее всего, больше никогда не выйдет на ринг. Но, судя по всему, все оказалось не настолько печально.