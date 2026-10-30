Криптобиржа KuCoin запретила операции для клиентов из России и Белоруссии
Криптовалютная биржа KuCoin запретила операции пользователям из России и Белоруссии из-за рисков вторичных санкций ЕС. Площадка объяснила решение «необходимостью соблюдения законодательных и регуляторных требований».
«Мы понимаем, что это может создать неудобства для затронутых пользователей и намерены обеспечить упорядоченный процесс прекращения обслуживания», — следует из заявления KuCoin. Попавшие под ограничения клиенты получат уведомления, в которых будут указаны сроки, порядок закрытия позиций и вывода активов.
С начала октября уже четыре криптобиржи перестали обслуживать клиентов из России и Белоруссии. Помимо KuCoin, с рынков ушли Bitget, MEXC и HTX.
По данным CoinMarket.Cap, в сентябре MEXC, Bitget, KuCoin и HTX вместе обеспечили около 17% оборота крупнейших бирж мира. Как писал «Ъ», отказ от российской и белорусской аудитории связан с нежеланием компаний попасть под ограничения 21-го пакета санкций, который Евросоюз принял в июле.